突破圍欄也要玩…廣東小鎮山洪突來 遊客竄逃被沖走4死

網傳視頻中有人被山洪沖走。（視頻截圖）

近日一段網傳視頻顯示，一段河道裡有很多人在玩水，突然有山洪襲來，遊玩者慌張撤離，有人沒能上岸被洪水 沖走。經核實，事發地在廣東汕尾海豐縣小鎮，當地鎮政府工作人員回應，確有此事。據海豐縣微信 公眾號消息，已搜尋到全部落水人員，但其中4人已無生命體徵。

影音來源：聯合影音網

綜合媒體報導，廣東汕尾海豐縣蓮花山大東門市民露營玩水時遭遇山洪，現場疑有人員撤退不及被沖走。從網傳視頻能看到，上游渾濁的山洪襲來，大部分人都在向河岸邊轉移，有大人抱著孩子向岸邊走，河裡來不及收的帳篷和游泳圈等物品被洪水沖走。

視頻裡一位女士拿著游泳圈在岸邊對著河裡的人聲嘶力竭地大喊，「快點，快來」。山洪來勢凶猛，視頻裡能看出有人沒來得及上岸，被洪水沖走。

事發地附近的一位商戶稱，那一段河道不是收費的景區，水質很好，風景也不錯，所以夏天會有人來遊玩。但如果上游山頂下了大雨，會很快形成山洪，水勢很急，非常危險。海豐縣海城鎮政府一位工作人員表示，事發地不是景區景點，河岸邊用圍欄圍住，禁止下河游泳。

海豐縣海城鎮人民政府工作人員表示，蓮花山大東門河道都是有鐵絲網圍住並上鎖的，一些市民私自破壞鐵絲網和鎖鏈進入玩耍，旁邊有警示牌提醒，也有巡視人員，當天巡視人員提醒，但有些人不聽。

據新京報報導，海豐縣海城鎮副鎮長余曉杰表示，該河段禁止下河，防護措施多次被破壞。「我們是用一個鐵閘門鎖起來了，（遊客）把它拆掉了，而且這不是第一次被拆掉。」

「海豐宣傳」微信公眾號3日發布消息，事發後立即組織開展應急救援、搜尋搜救等各項工作。經全力搜救，截至8月2日，已搜尋到全部落水人員，但其中4名已無生命體徵。