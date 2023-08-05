杭州幼師4年花700萬做美容 賣2房還抵押父母房 以這理由報警

小麗稱自己已經報警。（取財自上游新聞）

杭州一名幼師為了做美容調理，4年期間賣掉兩套房子還抵押父母的房子貸款 ，前後共花了700多萬（人民幣，下同）。事後，小麗以涉事美容店老闆涉嫌銷售假藥罪、詐騙 罪、非法行醫罪向轄區派出所報案。但涉事美容院老闆表示，自己開的是養生館，店內沒有醫美項目。

上游新聞報導，小麗（化名）是杭州市一名幼兒園老師，與丈夫離異後獨自養育孩子。2019年9月，小麗體驗了當地一家美容館的艾灸護理項目，這是她第一次接觸身體護理，「我之前從都來不做這些，後來也是聽中醫說艾灸很好，所以我去做了艾灸。大概做了3次，我認識了老闆葉某，她一直推薦我做各類項目，我都是拒絕的，但是時間一長就被她說的有些心動。」

從2019年至今，小麗接受了整容填充、免疫提升、幹細胞注射、骨骼矯正、刺絡放血療法、生殖系統治療、灌腸治療、肝臟排毒、腸道排毒、血液排毒、NK細胞(抽血、提取NK細胞，再回輸) 、單一器官的注射、生態氧(抽出血液，進行注氧再回輸) 、懸磁輻等多種項目的整形、治療，還購買了大量保健藥品。

小麗和葉某的聊天紀錄中，葉某多次提到小麗的身體需要調理，推薦保健品後還多次指導小麗按要求進行服用。此外，葉某還向小麗推薦了一名「風水先生」。葉某稱，「大師」告訴她已經給了小麗「一些能量」，後續還需要根據「大師」的要求進行調風水。

小麗說，為了做美容，她在2020年賣了一套價值360萬的住宅，2021年21萬賣了公寓房，還在2022年把父母的一套房產抵押貸款了260萬。

自2019年至今，小麗直接向葉某的美容院轉帳285萬多，向葉某個人銀行帳戶轉帳70.48萬。小麗稱，其餘款項則用於葉某推薦的其他美容整形機構。以上統計後，合計金額達700多萬。

涉事美容院老闆葉某回應，自己開的養生館，店內沒有醫美項目，「她做的項目都是她自己同意的，有的是她看我做得好，讓我推薦的；有的是告訴她後，她自己去的。其他在店裡做的項目都是養生類項目。」關於向小麗推薦「風水大師」的情況，葉某稱該人是朋友，添加小麗微信 後只是讓她去做健康檢查。