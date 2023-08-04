上海小區5樓住戶高空拋物20年 鄰居拍下視頻還被威脅

金女士所住樓房。（取材自新聞坊）

上海一小區5樓住戶，時不時會從家裡往下扔生活垃圾長達20年，即使鄰居、居委、物業都溝通過還報過案，都無濟於事，鄰居苦不堪言拍下視頻證據，沒想到有人被對方反過來威脅，說他家路子粗，小心報復。

「新聞坊」微信 公眾號報導，上海市民張阿姨手寫一封求助信，信中吐露著自己難受、鬱悶的心情，原因正是「難搞」的鄰居。原來張阿姨搬遷到嘉定區江橋二村至今有20多年，這些年來，5樓的一戶鄰居時不時會從家裡往下扔生活垃圾。

就在張阿姨寫信之後，張阿姨的女兒也想了辦法，她通過自家的車上的攝像頭，拍到了樓上鄰居多次的高空拋物行為。監控畫面顯示，5樓的這戶居民，僅今年7月就有高拋6次，前天晚上9時至10時半之間更是捕捉到了3次高拋。7月30日中午，車載攝像頭再一次捕捉到她高拋的情景。

一位在小區內工作了11年的保潔阿姨表示，這塊區域的髒亂情況在小區內「絕無僅有」。保潔阿姨說，玻璃瓶也掃到過，天天有天天有，我就天天掃，講過了還有。有一次我在下面，還砸到我的帽子了，然後我一看她把窗戶關上了。

在小區中，向幾位居民打聽了一下，發現3號樓5樓一戶居民高空扔垃圾，已是社區裡人盡皆知的「祕密」。大家曾多次對5樓的鄰居好言相勸，但都碰了釘子。

6樓居民劉先生說，這麼多年了我住在這裡，（這戶鄰居）一直都樓前樓後扔垃圾的，也砸到包括我在內的好多鄰居，就是不講理，威脅鄰居說「我女婿是派出所的，你要不老實就抓你走。」

屬地江寧社區居委對此事也是了解的，也曾多次上門做過工作、並向業委會提議，安裝攝像頭來取證，但因經費問題沒能推進。現在的監控畫面，也是大家實在是忍無可忍，想到了用車載監控取證，在這個月才拍到證據。