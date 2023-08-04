山西女歌手演出與觀眾互動 下一秒被拖下舞台 網還酸她…

女歌手被觀眾拖下舞台。（視頻截圖）

一名女歌手在山西某鄉村舞台演出與觀眾互動時，被男觀眾抓住她的腳，從台上拖拽到台下。女歌手當場摔倒在舞台下方的地上受傷，高跟鞋也被摔壞。事件在網上引發熱議，有人譴責男觀眾的行為，有人則說風涼話質疑是女歌手與男觀眾的互動不當。該名女歌手昨表示，網路流言太可怕，她已報警，並要求把她拽下舞台的男觀眾向她道歉。

極目新聞報導， 8月1日晚，有山西網友發布視頻，視頻顯示，一名穿著白色衣服的女歌手在鄉村舞台上唱歌表演，現場氣氛熱烈。當這名女歌手靠近舞台邊緣與觀眾互動時，台下有男觀眾朝著她伸出雙手。下一秒，女歌手摔倒在台上，被前排觀眾拉著腿拖拽到了舞台下，女歌手的高跟鞋被摔壞。

另一則現場視頻中，這名女歌手被主持人攙扶著站在台上，其中一名女主持人表示，被拖下舞台的女歌手希望剛剛將她拉下舞台的人能到後台道歉。

此事發生在山西省晉中市榆次區張慶鄉永康村。視頻中女歌手的個人社交帳號自我介紹顯示，她叫李燕，是一名山西籍流行女歌手，曾參加央視「黃金100秒」節目錄製。

在視頻底下評論區裡，多數網友譴責將李燕拖拽下舞台的男觀眾的行為：「這算故意傷害了」，「可怕，拽著不放手」，「是文明村落嗎？太可怕了」，「最恐怖的是沒有人阻止他」，「所以演唱會要防爆護欄，畢竟傻子還是有的」。

也有網友說是女歌手和男觀眾互動時自己站得太靠近舞台邊緣，應該與男觀眾保持距離，自己摔下了舞台還要拖拽她的男觀眾到後台；還有人嘲諷「這是要展現自己男粉多的危害是吧」。

8月2日，李燕在視頻發布者下發表評論：「感謝這條視頻記錄下狼狽不堪的我，網路流言太過可怕！」李燕稱，作為一名歌手，在舞台上正兒八經地給觀眾演出，她沒有和觀眾亂互動也沒有下舞台。

有很多人說她離舞台邊緣太近，但李燕認為，舞台上的每一處都屬於表演者，她可以任意發揮向觀眾展現親和力，「我把觀眾當成家人看待」，沒想到最後出事了，讓她感嘆「人性」這兩字。

之後，她在舞台上，也只是希望能聽到一聲「對不起」。她認為從事哪個行業都應該被尊重，「我不要任何賠償，我要的是一份尊嚴」，並表示此事已經報警處理。

永康村村委會表示，此事確實發生在該村，目前該歌手人身安全無礙。這場演出是村民組織的慶生演出，村委方面暫不了解事情發生的過程。當地張慶派出所工作人員稱，事發當晚所裡有工作人員出警處理此事；目前警方已介入處理此事。