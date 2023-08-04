昔身家千億的「野蠻人」被圍堵喊打 姚振華為何淪落至此？

姚振華。（取材自中新經緯）

網傳欠薪達13億元（人民幣，下同）的中國寶能集團董事長姚振華，7月31日在深圳被討薪者當街圍堵還被打。寶能集團昨（8月3日）在官網發布聲明，強烈譴責這起暴力襲擊事件，並稱集團已採取相應法律行動，並採取必要措施。聲明並指集團正全力解決部分存在薪資緩發的經營單元，從未懈怠。

寶能集團在官網發布「關於7月31日寶能集團姚振華董事長遭到暴力襲擊事件的聲明」指出，對於7月31日的暴力襲擊事件，集團已採取相應法律行動，並採取必要措施，確保全體幹部員工的人身安全，及企業正常經營。同時，「本集團堅決履行企業主體責任，絕大部分經營單元均正常發薪，部分存在薪資緩發的經營單元正在全力解決，從未懈怠。」

中新經緯報導，姚振華日前被當街圍堵的視頻在社交平台熱傳。視頻中，姚振華被一群人圍追堵截，眼鏡都被「打掉」了，他大喊「你們這是犯法！」隨後就被懟：「欠薪兩年不犯法？」據媒體報導，圍堵姚振華的人都是被欠薪的員工，現場還有多輛汽車車窗貼著「還我工資」。

姚振華被圍堵。（取材自中新經緯／網路視頻截圖）

有消息稱，姚振華被打後進入會議室開會，下達裁員 指標。姚振華稱，「要說貢獻，沒有，你憑什麼拿這麼高工資，通通都得降。」「你不創造生產，除了會要錢還會幹什麼？」

據多家媒體報導，寶能集團流傳的欠薪情況表顯示，寶能整個體系，16個板塊欠薪超過13億元，其中，光是2021年7月至2022年4月的欠薪就達7.2億元。汽車板塊是欠薪重災區，汽車寶能汽車累計欠薪6.47億元，觀致汽車累計欠薪1.3億元。此外，集團總部和鉅盛華欠薪也均超過了1.1億元。

就在前幾日，寶能稱，作為中炬高新的大股東，姚振華去中炬高新總部調研，卻被保安拒絕進入。在視頻中，姚振華對保安大喊，「你們兩個實話實說就行，從來沒見過，能夠亂到這種程度。」

報導指出，姚振華曾經為身價超千億的富豪，據2016年胡潤百富榜，姚振華財富當時達到1150億元，名列中國第四名，力壓丁磊、李彥宏等一眾富豪。

2015年，寶能集團通過旗下公司不斷增持萬科，一度成為萬科最大股東，當時萬科創始人王石公開表示不歡迎，並稱姚振華是「野蠻人」。最終寶能集團未能控制萬科，但通過低買高賣，賺得盆滿缽滿。寶能教科書式的「野蠻人」操作，一時間讓A股市場聞風喪膽。

寶能集團還一度成為格力電器大股東。董事長董明珠曾公開稱「如果成為中國製造的破壞者的話，他們是罪人」。迫於各方壓力，寶能在2016年底，逐步退出格力電器。寶能集團「拳打萬科、腳踢格力」事蹟在資本市場口口相傳，姚振華也因「萬寶大戰」成為出盡風頭的知名人士。

報導稱，寶能集團或者說姚振華的輝煌時間在2021年迎來變化，當年寶能集團被指陷入債務危機。中炬高新曾披露，截至2021年12月末，寶能集團有息負債合計為1918億元，對外擔保餘額308億元。

寶能在2021年年底發布「致投資 人一封信」中表示，公司當下的困境是階段性困難，目前公司所有的有息負債都有足夠額度的抵押物進行擔保。但隨後，寶能就不斷拋售房產、股權等資產。寶能對很多企業的掌控都是通過鉅盛華來實現，但天眼查顯示，深圳市鉅盛華股份有限公司是最高人民法院所公示的失信公司，曾因未按時履行法律義務而被法院強制執行多達39次。