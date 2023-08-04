我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

昔身家千億的「野蠻人」被圍堵喊打 姚振華為何淪落至此？

中國新聞組／北京4日電
姚振華。（取材自中新經緯）
姚振華。（取材自中新經緯）

網傳欠薪達13億元（人民幣，下同）的中國寶能集團董事長姚振華，7月31日在深圳被討薪者當街圍堵還被打。寶能集團昨（8月3日）在官網發布聲明，強烈譴責這起暴力襲擊事件，並稱集團已採取相應法律行動，並採取必要措施。聲明並指集團正全力解決部分存在薪資緩發的經營單元，從未懈怠。

寶能集團在官網發布「關於7月31日寶能集團姚振華董事長遭到暴力襲擊事件的聲明」指出，對於7月31日的暴力襲擊事件，集團已採取相應法律行動，並採取必要措施，確保全體幹部員工的人身安全，及企業正常經營。同時，「本集團堅決履行企業主體責任，絕大部分經營單元均正常發薪，部分存在薪資緩發的經營單元正在全力解決，從未懈怠。」

中新經緯報導，姚振華日前被當街圍堵的視頻在社交平台熱傳。視頻中，姚振華被一群人圍追堵截，眼鏡都被「打掉」了，他大喊「你們這是犯法！」隨後就被懟：「欠薪兩年不犯法？」據媒體報導，圍堵姚振華的人都是被欠薪的員工，現場還有多輛汽車車窗貼著「還我工資」。

姚振華被圍堵。（取材自中新經緯／網路視頻截圖）
姚振華被圍堵。（取材自中新經緯／網路視頻截圖）

有消息稱，姚振華被打後進入會議室開會，下達裁員指標。姚振華稱，「要說貢獻，沒有，你憑什麼拿這麼高工資，通通都得降。」「你不創造生產，除了會要錢還會幹什麼？」

據多家媒體報導，寶能集團流傳的欠薪情況表顯示，寶能整個體系，16個板塊欠薪超過13億元，其中，光是2021年7月至2022年4月的欠薪就達7.2億元。汽車板塊是欠薪重災區，汽車寶能汽車累計欠薪6.47億元，觀致汽車累計欠薪1.3億元。此外，集團總部和鉅盛華欠薪也均超過了1.1億元。

就在前幾日，寶能稱，作為中炬高新的大股東，姚振華去中炬高新總部調研，卻被保安拒絕進入。在視頻中，姚振華對保安大喊，「你們兩個實話實說就行，從來沒見過，能夠亂到這種程度。」

報導指出，姚振華曾經為身價超千億的富豪，據2016年胡潤百富榜，姚振華財富當時達到1150億元，名列中國第四名，力壓丁磊、李彥宏等一眾富豪。

2015年，寶能集團通過旗下公司不斷增持萬科，一度成為萬科最大股東，當時萬科創始人王石公開表示不歡迎，並稱姚振華是「野蠻人」。最終寶能集團未能控制萬科，但通過低買高賣，賺得盆滿缽滿。寶能教科書式的「野蠻人」操作，一時間讓A股市場聞風喪膽。

寶能集團還一度成為格力電器大股東。董事長董明珠曾公開稱「如果成為中國製造的破壞者的話，他們是罪人」。迫於各方壓力，寶能在2016年底，逐步退出格力電器。寶能集團「拳打萬科、腳踢格力」事蹟在資本市場口口相傳，姚振華也因「萬寶大戰」成為出盡風頭的知名人士。

報導稱，寶能集團或者說姚振華的輝煌時間在2021年迎來變化，當年寶能集團被指陷入債務危機。中炬高新曾披露，截至2021年12月末，寶能集團有息負債合計為1918億元，對外擔保餘額308億元。

寶能在2021年年底發布「致投資人一封信」中表示，公司當下的困境是階段性困難，目前公司所有的有息負債都有足夠額度的抵押物進行擔保。但隨後，寶能就不斷拋售房產、股權等資產。寶能對很多企業的掌控都是通過鉅盛華來實現，但天眼查顯示，深圳市鉅盛華股份有限公司是最高人民法院所公示的失信公司，曾因未按時履行法律義務而被法院強制執行多達39次。

投資 裁員

上一則

態度轉變 港大准用ChatGPT 專家：小學應禁 高中可推

下一則

列車研學團遇上北京暴雨 44個孩子徒步12公里脫困

延伸閱讀

被圍毆脫身 寶能老董再裁162人 下一步「在職高管降薪」

被圍毆脫身 寶能老董再裁162人 下一步「在職高管降薪」
﻿網路求職 18華人卡車司機遭欠薪

﻿網路求職 18華人卡車司機遭欠薪
席琳娜31歲生日大禮：財富約8億美元 比泰勒絲更有錢

席琳娜31歲生日大禮：財富約8億美元 比泰勒絲更有錢
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

2023-07-28 13:14
男子當街扒光妻子衣物用鞋抽打。（視頻截圖）

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

2023-07-29 07:30
紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命