列車研學團遇上北京暴雨 44個孩子徒步12公里脫困

乘客從接駁列車上走下來，列車工作人員熱情迎接。（取材自中新網）

「我們徒步走了12公里，走了4個多小時才到火車站台。」一輛列車29日緩緩駛出，4名老師和其他44名孩子從內蒙古的烏海、呼和浩特、包頭等地上車，組成一個研學團，準備前往北京 進行為期五天的研學活動，不過一場暴雨 ，讓他們的行程延後了三天，眾人只能徒步脫困。

中新網報導，如果一切順利，研學團本應在7月30日的9時30分抵達北京豐台站，然而當天暴雨如注，他們搭乘的K396次列車被緊急扣停在豐沙鐵路落坡嶺站。次日中午，信號中斷，路基沖刷更為嚴重，鐵路部門決定將全車旅客轉移至安全地點避險。

一個小時後，這群孩子連同列車站的其他人由車站6名工作人員和當地居委會分散安排至社區廣場、鐵路工務工區和居民家中休息，另一部分200餘人在站內停靠的列車車廂內休息。

8月2日凌晨，第一批328名旅客開始向山下轉移。肅肅(化名)所在的研學團是被轉移的第二批旅客。徒步十幾公里後，她和其他400餘名旅客登上了接駁列車，於2日下午4時30分左右抵達北京豐台站。

下車後，忙著把肅肅和其他孩子帶出站的研學團帶隊老師王靜(化名)看起來有些疲憊，「我們都沒怎麼闔眼。4個女老師帶44個孩子，真的怕給家長交待不了，畢竟稍微有一點點磕磕絆絆，家長和我們都不能接受。」

研學團的增援老師蔡彤彤回憶，7月31日中午1時以後，研學團就處於失去聯繫的狀態。「我們找了武警、警察，還向政府求助，甚至找了媒體來反饋消息。」

由於擔心孩子的安全，部分家長直接選擇來北京，「有8個孩子在三家店站的時候被家長接走了。」

接下來，屬於這36名學生的研學活動還會繼續下去。蔡彤彤說，「大老遠地從內蒙古來到北京了，不想讓孩子們失望。」如果行程沒有發生變化，未來幾天，孩子將前往北京的各處，聽相聲、參觀故宮、爬長城、去環球影城 。