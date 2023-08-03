習治水論出版不到2周 華北釀洪災 網嘲真是「從此華夏無水患」
「杜蘇芮」颱風環流近日導致華北洪災，有中國民眾將災情與官方日前才大張旗鼓出版習近平關於治水的著作聯想在一起，在社交媒體發文嘲諷，真是「從此華夏無水患」。
新華社7月18日報導，由中國水利部組織編寫的「深入學習貫徹習近平關於治水的重要論述」一書，近日由人民出版社出版，在全國發行。這項消息隔天在人民日報頭版刊登。
報導指出，這本書闡述習近平關於治水重要論述的「時代背景、思想脈絡、重大意義、豐富內涵、精神實質、實踐要求」。並指習近平自中共18大以來「親自擘畫、親自部署、親自推動」治水事業，「發表一系列重要講話，作出了一系列重要指示批示」。
根據報導，書中系統回答新時代（習近平時代）「為什麼要做好治水工作、做好什麼樣的治水工作、怎樣做好治水工作」等一系列重大理論和實踐問題，具有很強的政治性、思想性、理論性，「為新時代治水指明了前進方向、提供了根本遵循」。
水利部轄下報紙「中國水利報」19日發表社論說，在「習近平關於治水的重要論述」的指引下，「解決許多長期想解決而沒能解決的治水難題，辦成許多事關戰略全局、事關長遠發展、事關民生福祉的治水大事要事」。
中央社報導稱，這本習近平著作出版不到2周，杜蘇芮颱風不但直接侵襲福建，殘餘環流更為遠在華北的北京、河北造成嚴重災情。部分中國民眾赫然想起，官方前不久才出版這本書，有人於是前往官媒對此書的報導下方留言，多半語帶譏諷。
更有網友翻出當年每逢洪災，前任領導人江澤民、胡錦濤、溫家寶前線指揮救災的畫面，質問：「大水臨門，為何領袖不出中南海一步？」
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