習治水論出版不到2周 華北釀洪災 網嘲真是「從此華夏無水患」

「深入學習貫徹習近平關於治水的重要論述」日前出版。(取材自中國水利網)

「杜蘇芮」颱風環流近日導致華北洪災 ，有中國民眾將災情與官方日前才大張旗鼓出版習近平 關於治水的著作聯想在一起，在社交媒體發文嘲諷，真是「從此華夏無水患」。

新華社7月18日報導，由中國水利部組織編寫的「深入學習貫徹習近平關於治水的重要論述」一書，近日由人民出版社出版，在全國發行。這項消息隔天在人民日報頭版刊登。

報導指出，這本書闡述習近平關於治水重要論述的「時代背景、思想脈絡、重大意義、豐富內涵、精神實質、實踐要求」。並指習近平自中共18大以來「親自擘畫、親自部署、親自推動」治水事業，「發表一系列重要講話，作出了一系列重要指示批示」。

根據報導，書中系統回答新時代（習近平時代）「為什麼要做好治水工作、做好什麼樣的治水工作、怎樣做好治水工作」等一系列重大理論和實踐問題，具有很強的政治性、思想性、理論性，「為新時代治水指明了前進方向、提供了根本遵循」。

水利部轄下報紙「中國水利報」19日發表社論說，在「習近平關於治水的重要論述」的指引下，「解決許多長期想解決而沒能解決的治水難題，辦成許多事關戰略全局、事關長遠發展、事關民生福祉的治水大事要事」。

中央社報導稱，這本習近平著作出版不到2周，杜蘇芮颱風不但直接侵襲福建，殘餘環流更為遠在華北的北京、河北造成嚴重災情。部分中國民眾赫然想起，官方前不久才出版這本書，有人於是前往官媒對此書的報導下方留言，多半語帶譏諷。

更有網友翻出當年每逢洪災，前任領導人江澤民 、胡錦濤、溫家寶前線指揮救災的畫面，質問：「大水臨門，為何領袖不出中南海一步？」