我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

習治水論出版不到2周 華北釀洪災 網嘲真是「從此華夏無水患」

中國新聞組／北京3日電
「深入學習貫徹習近平關於治水的重要論述」日前出版。(取材自中國水利網)
「深入學習貫徹習近平關於治水的重要論述」日前出版。(取材自中國水利網)

「杜蘇芮」颱風環流近日導致華北洪災，有中國民眾將災情與官方日前才大張旗鼓出版習近平關於治水的著作聯想在一起，在社交媒體發文嘲諷，真是「從此華夏無水患」。

新華社7月18日報導，由中國水利部組織編寫的「深入學習貫徹習近平關於治水的重要論述」一書，近日由人民出版社出版，在全國發行。這項消息隔天在人民日報頭版刊登。

報導指出，這本書闡述習近平關於治水重要論述的「時代背景、思想脈絡、重大意義、豐富內涵、精神實質、實踐要求」。並指習近平自中共18大以來「親自擘畫、親自部署、親自推動」治水事業，「發表一系列重要講話，作出了一系列重要指示批示」。

根據報導，書中系統回答新時代（習近平時代）「為什麼要做好治水工作、做好什麼樣的治水工作、怎樣做好治水工作」等一系列重大理論和實踐問題，具有很強的政治性、思想性、理論性，「為新時代治水指明了前進方向、提供了根本遵循」。

水利部轄下報紙「中國水利報」19日發表社論說，在「習近平關於治水的重要論述」的指引下，「解決許多長期想解決而沒能解決的治水難題，辦成許多事關戰略全局、事關長遠發展、事關民生福祉的治水大事要事」。

中央社報導稱，這本習近平著作出版不到2周，杜蘇芮颱風不但直接侵襲福建，殘餘環流更為遠在華北的北京、河北造成嚴重災情。部分中國民眾赫然想起，官方前不久才出版這本書，有人於是前往官媒對此書的報導下方留言，多半語帶譏諷。

更有網友翻出當年每逢洪災，前任領導人江澤民、胡錦濤、溫家寶前線指揮救災的畫面，質問：「大水臨門，為何領袖不出中南海一步？」

習近平 洪災 江澤民

上一則

躲美出口禁令 AMD擬仿輝達為中訂製晶片

下一則

暴雨灌北京：破140年紀錄 漫淹哈爾濱：街道飄滿垃圾

延伸閱讀

杜蘇芮環流自北京轉襲黑龍江 哈爾濱嚴重淹水

杜蘇芮環流自北京轉襲黑龍江 哈爾濱嚴重淹水
北京河北洪災前 官方出版習近平治水論述引譏諷

北京河北洪災前 官方出版習近平治水論述引譏諷
分析：習近平「清洗」火箭軍 凸顯核戰略變革

分析：習近平「清洗」火箭軍 凸顯核戰略變革
巴基斯坦恐襲事件 習近平致慰電：反對一切形式恐怖主義

巴基斯坦恐襲事件 習近平致慰電：反對一切形式恐怖主義

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是…

2023-07-26 17:35
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

2023-07-28 13:14

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成