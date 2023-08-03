水困涿州 全城呼救 13萬人苦等外援竟因無「邀請函」

河北涿州遭遇暴雨，洪水淹沒整個村莊。(Getty Images)

受「杜蘇芮」颱風環流影響，北京 、河北遇嚴重暴雨 ，位於北京南面的涿州超過13萬人受災；網上連日都是涿州呼救帖子、「哭著喊救命」的視頻。由於救災訊息混亂，外地和民間救援隊得不到涿州開具「邀請函」，無法跨省救援。保定白溝也傳出高速路收費站「挨個發卡」，導致撤離民眾車輛堵塞排成長龍。

轉角24小時報導，颱風杜蘇芮侵襲中國，先後讓福建、京津冀地區陷入特大暴雨災情。截至8月2日中午，北京已知有11人死亡、27人失蹤。河北省已超過54萬人受災，其中在涿州全市受災人數超過13萬人，已知的死亡人數9人。

河北涿州市1日透過公安微博發布訊息，稱全域停水、部分區域停電和斷網，直接向外界求助。網上河北、涿州的災情畫面也出現「全城呼救」、「圍困涿州」的說法，但這篇求援的貼文卻悄悄被撤下。

京報網披露，許多外地和民間救援隊遲遲未到涿州，竟是在等受災地區開具「邀請函」。

按照規定，外地和民間救援隊需要受災地區開具「邀請函」，才可以出發跨省救援。應急管理局志願者李萍稱，涿州市應急管理局也受洪水 浸泡而斷電，「應急管理局公章」在另一棟大樓內，正安排工作人員涉水去取。

李萍表示，除屬地和當地兩處應急管理部門開具的邀請函，部分救援隊可能還會向求救的村莊、街道單獨要求邀請函。涿州市北園子村一村幹部金良透露，他們也被救援隊要求出具邀請函，但是鎮政府的公章「被沖走找不到了」。

消息一出引發各方評擊，涿州官方2日強調「只要是專業救援隊就可以來」，並稱已有藍天救援隊、公羊救援隊等150餘支民間救援力量抵達涿州，河北省也調派6市消防救援支隊增援。

保定市應急管理局表示，當前涿州境內救援力量已經足夠，所以不建議外地救援隊伍再過來。

北京公羊救援隊隊長張安琦表示，涿州水災救援難度高於北京房山、門頭溝，很多地方直接淹過了一層樓。「現在涿州各個地區災情都很嚴重，居民很多都在屋頂上，沒有好的避難場所。所以救援隊也很難進去，我們現在在聯繫直升機對一些孤島進行救援。」

此外，上游新聞報導，保定市白溝新城居民1日深夜12點接到緊急撤離通知，居民連夜離開卻因為收費站要「挨個發卡」，車輛在城區內堵塞數公里。網友質疑，為何不打開高速收費站全部道閘，讓居民快速離開？