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涉前政治局委員孫政才案 女富商段偉紅消失6年後露面

中國新聞組／北京3日電
段偉紅以「凱風公益基金會理事長」身分，於5月12日參加南京愛德仁谷養老服務綜合體護士節活動。（取材自微信）
段偉紅以「凱風公益基金會理事長」身分，於5月12日參加南京愛德仁谷養老服務綜合體護士節活動。（取材自微信）

被指涉孫政才案、「替中國前總理溫家寶家族洗錢」的中國女富商段偉紅，在消失近六年後，近日傳出已在南京、福建「公開現身，調查作結」的消息；由於其前夫沈棟於上月在美國國會就「在華經商的風險與挑戰」作證，段偉紅露面的時機太敏感，引起不少議論。

據「中國長期照護」微信公眾號報導，5月12日下午，凱風公益基金會理事長段偉紅、凱風公益基金會秘書長甘東宇蒞臨南京愛德仁谷養老服務綜合體護士節活動並參觀交流。

另據「屏南振興鄉村研究院」微信公眾號報導，6月30日至7月3日期間，凱風公益基金會理事長、創始人段偉紅，凱風公益基金會秘書長甘東宇等一行，參觀了四坪村、龍潭村、前汾溪村、廈地村等，實地調研了解福建屏南縣以文創推進鄉村振興的歷程。

香港「南華早報」7月31日也報導段偉紅兩次公開露面的消息，並指關於段偉紅和前中共中央政治局委員、前重慶市委書記孫政才瓜葛的調查已經告一段落。

54歲的著名女富商段偉紅在2017年9月失聯。財新傳媒當時報導，段偉紅因涉及前政治局委員、重慶市委書記孫政才貪腐案而被查。孫政才傳在擔任吉林省委書記期間，協助她拿下京城黃金地帶華都中心項目。紐約時報也曾經報導，她和某位前領導人家族關係密切。

據自由亞洲電台報導，段偉紅的前夫沈棟7月13日在美國國會就「在華經商的風險與挑戰」作證，外界懷疑因為沈棟的證詞將對北京當局不利，所以北京當局事前放段偉紅出來，讓段向前夫放話，別在作證時「亂說話」。

現居於英國的沈棟出版「紅色賭盤」一書，大爆中國「權錢交易」內幕。書中指出，段偉紅的泰鴻公司替溫家寶妻子張蓓莉投資中國保險巨頭「中國平安」，張賺進43億人民幣(約6億美元)，段與溫家最大的一筆交易，是與北京國際機場相連的全國最大航空貨運物流企業。

沈棟先前曾表示，段偉紅後來無端消失，直到他在美國出版英文版「紅色賭盤」前夕，才突然接到段偉紅的來電，要求他不要出版。

北京 微信 紐約時報

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