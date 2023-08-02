羅布泊4人不該死…車陷沙有油沒水 若待車裡有機會存活

失聯車輛被找到。（取材自紅星新聞）

羅布泊自駕車 隊失聯，導致四人全部遇難，引發網友眾多猜測。協助救援者劉先生表示，自己接到失聯者女兒求助，於7月29日上午進入羅布泊，歷時2小時40分鐘找到失聯者遺體。遺體位置距離羅布泊出口處大概二、三十公里，身上沒有攜帶衛星電話，還未出現碳化現象。

紅星深度報導，「他們車上的空調是正常的，他們若待在車裡面是沒有任何問題的。」劉先生說，他的朋友救援時發現遇難者車輛情況為陷入沙地中無法正常行駛，並未壞掉，「失聯4人所駕駛車輛為新車，車上空調完好、油料也非常充足，但飲用水沒了。」

據劉先生了解，最先被找到的失聯3人遺體距離陷入沙地車輛有七、八公里的直線距離，可推測他們可能是從車上向外走過一段時間後才死亡。劉先生表示，如果車輛沒有其他問題，他們在車上堅持等待救援會比徒步外出的存活機率要大。

劉先生表示，自己是中國探險協會特邀會員，經常參與救援活動，對羅布泊等地較為熟悉。他提醒，進入無人區地帶探險時需要注意駕駛車輛油料和人員補給的充足，特別是水、食物及一些脫困、應急裝備都應該準備足夠。

另據南方都市報報導，一名接近該車隊的知情人士表示，該自駕車隊共有11輛車，9輛為四川籍自駕車，2輛為當地嚮導車，車隊於7月22日從敦煌出發。途中一輛越野車兩次加錯油，第一次加的是車主自帶的汽油，疑似質量有問題，造成車輛經常熄火。第二次加油因著急導致操作失誤，將柴油誤當成汽油加入，導致車輛徹底無法啟動。

該名知情人士說，由於在清理油箱的過程中油管斷裂，迫使車上的兩名遊客決定棄車，由嚮導駕駛一輛皮卡，帶這兩名遊客以及一名汽車修理工提前離開沙漠，但在離開沙漠的途中，四人不幸失聯進而喪命。