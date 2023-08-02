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9億蓋公園 7年不開放…甘肅窮縣挨批搞面子工程

中國新聞組／北京2日電
公園項目俯瞰圖。(取材自奔流新聞）
公園項目俯瞰圖。(取材自奔流新聞）

甘肅省榆中縣耗資9億多元（人民幣，下同）建設市民公園，建成好幾年卻從來沒有開放過，日前央視焦點訪談欄目報導這個項目問題，蘭州市人民政府對此回應已成立調查組，將及時向社會公布調查結果；有評論指出，榆中縣2016年12月立項時還未脫貧，該項目居然能通過評審開工，誰該為此負責？

來源：YouTube

澎湃新聞報導，市民公園占地200多畝，位於榆中縣城的邊緣處，周圍大部分是空地。公園正中有一座圓形建築，一、二層是一個巨大劇院，三樓是城市建設的體驗大廳，看上去宏偉壯觀，卻是不開放的狀態。有遊客說，這座建築建成好幾年了，從來沒有開放過。

據報導，總投資9億元建的工程，7年時間還沒有完全交付。這是榆中縣政府2016年12月立項的重點項目，按照項目公司的說法，這個場館很快可以投入使用。

項目負責人表示，「該項目總投資9.52億元，市民公園約1.7億，城市展覽館2.8億，道路約1.7億」。按照付款方案，市民公園投運後，政府每年要支付給運營方5000多萬元，且連續支付20年，後期最多時每年需支付1.8億元，總共支付21億元。

據報導，其實當地的老城區更急需公共綠地和公園，一些老人擠在路邊拉琴、休閒。在縣城偏遠處修建這樣一座大型公園，對於當地城區的市民來說難以享受到便利，卻不得不每年為此付出高昂的代價。

央視報導稱，在普通百姓看來，幾千萬元建個公園已經非常昂貴，而整個項目的總投資9億多元更是超出想像的數字。央視報導認為，一個財政收入非常緊張的地方，寧可背負20年的債務，也要把中看不中用的面子形像做足，這顯然背離了民生工程的初衷。

忽視民生問題、大建形象工程在當地已不是第一次。2019年，當地在入城處距離不到500米的地方修建了兩座高達28米、寬達145米的秦漢仿古城門，整個項目耗資6200萬元，被住建部通報批評。通報指出，榆中縣作為國家級貧困縣，應該將有限的財力用於發展民生，而不是舉債在城市出入口大建城門，搞「面子工程」。

智慧超腦大屏154平方米，採購價為270餘萬元。（截圖自央視新聞）
智慧超腦大屏154平方米，採購價為270餘萬元。（截圖自央視新聞）
榆中市民公園。（取材自榆中發布）
榆中市民公園。（取材自榆中發布）

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