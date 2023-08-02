成都少年「活剝貓皮」 銀行高管父母買貓供虐遭起底

四川成都傳出殘忍虐貓事件，小貓被活剝半塊頭皮，下顎骨粉碎。（取材自微博）

四川成都近日傳出殘忍虐貓事件，網友披露兇手是一名17歲少年。網傳照片中，小貓眼珠爆裂、下頜骨粉碎，還慘遭「活剝貓皮」露出頭骨，手段凶殘引起網友憤怒；網友肉搜發現少年父母為交通銀行與農業銀行的高管，不僅不阻止兒子虐貓成癮的暴力行徑，還利用領養、購買等各種手段，縱容兒子虐貓發洩，相關話題一度登上微博 熱榜。

來源：YouTube

香港 01報導，事件發生在成都一社區，居民發現一隻重傷緬因貓，送醫急救仍不治。獸醫表示，該貓全身多處骨折，身上多處小孔，懷疑小貓的傷可能是有人故意造成。

緬因貓死後，有知情人士透露，某銀行高管此前曾和17歲的兒子一起多次帶這隻緬因貓去寵物醫院，疑似為貓主人。

由於小貓死狀悽慘，引起送養人花姐的注意，花姐表示曾和這家人簽訂送養小貓「板栗」的協議；事發後，花姐詢問少年母親劉女士並堅持要回貓時，劉女士與兒子卻閃爍其詞，最後才承認「板栗」已死亡火化，並拿出一隻頭皮被活剝掉一半的2個月小貓。

據報導，劉女士坦承兒子的虐貓行為，並稱男孩已在治療焦慮抑鬱症，但平日給孩子的零花錢都會被拿去買貓回來虐待致死，她也不知道該怎麼辦。

事件在網路上不斷擴大，有網友挖出少年虐貓黑歷史，他疑似曾在「快手」直播虐貓，聲稱「不要罵了，下次還敢」、「平均一個月殺死1～2隻貓或狗娛樂」。少年殘忍的行為引起公憤，許多網友紛紛在網上批評，「變態一家人，外表光鮮亮麗，內心醜惡無比」、「強烈建議虐待動物入刑，藐視生命的畜生」、「一家子魔鬼，還專門領養貓咪，全部都是魔鬼。」

由於男孩還是未成年人，動物保護者與愛貓人士將怒火蔓延至其父母，並最終燒到2人就職的交通銀行與農業銀行。兩家銀行微博評論區被網民攻陷，相關話題一度登上微博熱榜。對此，交通銀行四川省分行回應稱已關注到相關問題，正在調查。