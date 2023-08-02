8年花8億蓋 「北京最貴」酒店開張一年遭山洪毀壞

酒店在暴雨中遭受嚴重破壞。(視頻截圖)

受颱風環流影響，北京 多日強降雨造成部分地區受災嚴重。位於門頭溝潭柘寺附近，號稱京城最貴的隱奢酒店「北京悉曇酒店」也傳出被山洪沖毀，受困旅客在網上發文求救。北京悉曇酒店1日對外報平安，稱已打通下山通道，順利將旅客送離酒店。目前酒店已經關閉所有預訂渠道。

悉曇酒店著重私隱度。(取材自官網) 酒店在暴雨中遭受嚴重破壞。（取材自微博）

澎湃新聞報導，「北京頂奢酒店被暴雨 沖走了」7月31日衝上熱搜。認證為北京舞蹈學院老師的孫煦雯前晚在社交媒體求救，稱山路已經被山洪沖垮，她的車不知道被淹還是被沖走。目前她在悉曇酒店裡，「沒電，沒熱水！想回家！」從她發的照片顯示，精緻的酒店大堂被洪水裹挾的漂浮物填滿，地上全是斷落的樹枝等。

8月1日下午6時許，酒店回應稱，在暴雨與山洪災害來臨之際，酒店迅速啟動應急響應措施，確保了所有賓客及員工們的安全。同時，在政府的支持下，第一時間打通了下山的通道，順利將在店賓客送離酒店。目前，悉曇所有工作人員全部平安，除酒店大堂過水和大堂外部分景觀水毀較為嚴重，其他均完好無損。

報導指出，位於門頭溝區的悉曇酒店每晚房價6000至1.5萬元（人民幣，下同），為追求「隱世感」，酒店選址山間，建成僅一年，景觀由日本造園大師野村勘治，順景園林設計，耗時8年斥資8億完成。

據介紹，酒店有13個功能區、38間客房和17個庭院。餐廳、酒吧、健身 房、 SPA游泳池等設施一應俱全。榮府宴作為米其林三星上榜新榮記旗下的高端私廚，是酒店的餐飲部。

南方都市報報導，酒店經營主體北京悉曇酒店管理有限公司最終大股東為程少良，其另一個身份為原「銀泰系」的核心人物，曾以33億元財富位列「2021年胡潤百富榜」第1999名。