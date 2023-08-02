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涿州物流中心淹了 逾百出版社庫房圖書全泡水

中國新聞組／北京2日電
被淹的圖書庫房。(取材自瀟湘晨報)
被淹的圖書庫房。(取材自瀟湘晨報)

受颱風杜蘇芮殘餘環流影響，京津冀等地發生極端性強降雨。河北涿州是出版業的庫房重鎮，上百家出版機構的庫房受到洪水侵襲，由於圖書難搬移，只能眼睜睜看它淹沒，損失慘重。另外，傳出有員工被困倉庫，附近膠帶廠疑洩漏毒氣，多人嘔吐不適待援。

瀟湘晨報報導，以位於河北涿州的北京西南物流中心占地面積400畝，有近百家出版社及出版商及中盤的庫房安家於此處及周邊地區。據2018年數據統計，西南物流中心及周邊倉庫的年發貨碼洋超100億元。但因為此處地勢低窪，成了該次強降雨的重災區。

位於西南物流庫區東區的北京時代華語所在的庫房受災嚴重，水電中斷，道路不通，進水深度高達2米，所有圖書被泡水，損失慘重。科學普及出版社也全部被淹，因水深人無法前往，損失不可估量。

而與西南物流中心一牆之隔的北京天問求索文化，庫房整個被淹，其負責人袁女士稱損失上億，「庫房全淹了，什麼都不剩了」。

被淹的圖書庫房及受困的員工。(視頻截圖)
被淹的圖書庫房及受困的員工。(視頻截圖)

北京嘉友緣文化指出，現在進倉庫的水深超過60公分，第一層書架全部淹了。考慮到人身安全的問題，已經不讓員工游泳進庫房了，許多員工都轉移到其他安全的地方。

北京集文天下文化表示，目前工廠最深的水差不多有1.8-2米，倉庫裡面的水深大概在60公分，如果水位再漲10公分，第二層書估計保不住。

極目新聞引述中圖網稱數十名員工被困涿州倉庫，水位已到二樓；附近膠帶廠疑泄漏毒氣，多人嘔吐不適待援。

被淹的圖書庫房。(取材自瀟湘晨報)
被淹的圖書庫房。(取材自瀟湘晨報)

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