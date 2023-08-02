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寶能老董欠薪被圍毆 高喊「這是犯法」 被嗆：欠錢2年不犯法？

中國新聞組／北京2日電
寶能姚振華疑遭欠薪前員工追打。（視頻截圖）
寶能姚振華疑遭欠薪前員工追打。（視頻截圖）

業務涵蓋房地產、汽車、物流的寶能集團董事長姚振華近日深陷欠薪1.3億風波，7月31日被欠薪員工圍堵在深圳市羅湖區寶能中心門口，遭拉扯摔倒在地，眼鏡都被打掉；姚振華高喊「你們這是犯法」，被狠回「欠錢2年不犯法嗎？」

來源：取材自twitter

綜合媒體報導，網傳視頻顯示，遭欠薪的十多名前員工齊集在深圳寶能總部，在一輛貼著「還我工資」字樣的黑色轎車旁，多人一齊追打被保安保護的姚振華。不久，姚振華從人群中掙脫，向遠處跑去，多名安保人員緊隨其後在幾名背著雙肩包討薪人員的追逐之下，姚振華不慎摔倒，後在安保人員攙扶下起身，不料隨後又被掙脫安保人員束縛的一名討薪者按倒在地。

有人在私家車上貼上「還我工資」字句。（取材自微博）
有人在私家車上貼上「還我工資」字句。（取材自微博）

姚振華過程中喊，「你們這是犯法！」有員工就回話，「欠錢2年不犯法嗎？」最後姚振華眼鏡也被打掉，由保安攙扶進入寶能中心。

寶能近年不時傳出能欠薪的消息，據「每日經濟新聞」報導，截至今年4月初，寶能汽車整體涉及欠薪人員5659人，欠薪總額約1.3億元（含補償金約2500萬元），社保欠繳約9180萬元，公積金欠繳約6272萬元。據傳寶能資金鏈大約在2021年6月開始出現問題，當時已經開始工資不按時發放。

在欠薪的同時，據媒體多次報導，姚振華卻又同時斥至少10億增持南玻A而惹來爭議，是否一邊欠薪一邊以資本「野蠻人」的身分入駐南玻A。

據悉，寶能集團創始人姚振華今年52歲，是房地產商，2010年曾以30億人民幣資產排名富比世中國富豪榜366位，2016年更以1150億人民幣資產位居胡潤百富榜第4位。

房地產 富比世

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