違背反壟斷法 「互不挖人公約」碰灰 4大養豬巨頭被約談後撤簽

「4大養豬集團簽署「互不挖人公約」，被監管機關指涉違反「反壟斷法」。此為養豬示意圖。（新華社）

中國四家生豬養殖巨頭巨頭牧原集團、溫氏集團、雙胞胎集團、正大集團日前簽署「互不挖人公約」，這紙「君子協定」卻導致四集團被監管集體約談；國家市場監管總局指簽署「互不挖人公約」、倡議不挖人、不拆台等，有違「反壟斷法」精神，不利於構建全國統一大市場。四家養豬巨頭隨即發布聯合聲明撤銷倡議。

綜合媒體報導，近來豬肉市場的低迷，A股養豬企業近期陸續披露的上半年業績報告顯示，受豬價下跌影響，企業淨利潤 普遍下滑，部分養殖龍頭企業陷入巨虧。再加上養豬行業內存在激烈的人才爭奪戰，技術和管理雙全的優秀人才稀缺，成為各大公司爭奪焦點，月薪甚至可達10萬元以上。但互相挖牆腳的行為直接導致人力成本上升等問題，給企業帶來巨大負擔。

因此才會有四大養豬巨頭簽署「互不挖人公約」，其中提到：「為減少內捲，文明發展，我倡議：不挖人，不拆台。如有違約，加倍反制。」

市場監管總局指出，牧原、溫氏、雙胞胎、正大四家企業作為發起人，簽署「互不挖人公約」，倡議不挖人、不拆台等，有違「反壟斷法」精神，不利於構建全國統一大市場。隨後，四家企業發布聯合聲明指出，關於互不挖人的倡議，旨在促進行業健康文明發展，其中部分表述表意不當，為避免造成誤解，現決定撤銷該倡議，並嚴格遵守「反壟斷法」等法律法規。