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懶得下樓…浙江男17樓丟下1.6公斤廚餘 轎車直接被砸凹

中國新聞組／北京2日電
這台白色轎車天窗被垃圾砸出巨大凹陷。(取材自潮新聞)
這台白色轎車天窗被垃圾砸出巨大凹陷。(取材自潮新聞)

有這麼懶？浙江一名男子因為「懶得下樓丟垃圾」，竟將2斤(約1.6公斤)的廚餘從17樓往下丟，導致一樓的白色轎車被砸出一個巨大凹陷。

潮新聞報導，這驚險的一幕發生在7月28日。早上6時許，家住浙江嘉興南湖區南湖街道的黃女士出門取車時，意外發現愛車的損傷，惱火不已的黃女士隨即報了警。「這袋東西像是吃剩的外賣包裝，砸下來之後車子都變型了，4S店說修復大概要1萬多塊錢（人民幣）。」黃女士說。

這袋裝有龍蝦殼、鴨頭殘渣等足足2斤重的垃圾，把白色馬自達轎車車頂天窗砸出了一個巨大的凹陷和一條五公分的玻璃裂縫。

南湖派出所接警後隨即趕到現場，辦案民警李慧對小區監控一幀幀回放，在對著高層角度的監控回放畫面裡，一個忽然出現的小白點引起了她的注意：「這個白點是從17樓連廊一瞬間落下的，我們推測這就是造成黃女士車損的原因。」

隨後，通過專業的技術鑒定以及拋擲物包裝袋上的外賣聯繫人信息，民警鎖定了17樓的住戶周姓男子。「我當時扔了之後就轉身了，就聽到塑料袋在空中下墜時的聲音，具體也沒有看是不是砸到東西了。」周男向辦案民警陳述了事發時的情景，這份將近兩斤重的拋擲物是周孻的婿前夜點外賣吃剩的廚餘垃圾，周男本來想把垃圾扔掉，但是因為懶得下樓所以做出了這樣的行為。

「這袋拋擲物等於兩瓶礦泉水重的東西，從17樓高度砸下來，如果不小心砸到人後果是不堪設想的。」李慧說。目前，周男已被刑事立案調查，案件正在進一步偵辦中。警方也提醒，高空拋物只要查明行為，就算沒有砸傷人但具有較大危害性，同樣要承擔刑事責任。

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