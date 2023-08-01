暴雨、洪水紅色預警齊發 北京淹出汽車河 門頭溝重災區

北京連日暴雨，路面變河道，大量汽車在泥水中漂流。（視頻截圖）

受颱風杜蘇芮颱風環流影響，北京 連日暴雨 ，昨日相繼發布暴雨紅色預警、洪水紅色預警等多個警報。位於北京市中心西方的門頭溝區受災最嚴重，有5個鎮通信中斷，路面變河道，大量汽車在泥水中漂流，部分房屋也被大水沖走。經統計，截至8月1日6時，此輪強降雨已經造成11人遇難、27人失聯，經濟損失仍在統計中。預計2日開始，降雨將自南向北開始停止。

門頭溝區平均雨量達322.1毫米，瞬間大雨引發山洪，「鳳凰網」分享民眾拍攝的影片，一眼望去全是水面，可見至少有數十輛汽車在洪流中載浮載沉，目擊者稱，部分被沖走車輛內疑似還有人員；路旁貨櫃屋也被沖走，民眾驚呼連連。

北京連續降雨，村民聚集在門頭溝區一處被洪水衝毀的村莊。(美聯社）

網上視頻顯示，「門頭溝」至少4人被連人帶車沖走，街上出現多具屍體，洪水倒灌停車場，貨倉貨物被沖走。有網友表示，親人住在門頭溝區，但當地電力中斷，手機、電話打不通，聯絡不上親人，只能乾著急。門頭溝區應急管理局的消息顯示，目前門頭溝區山區緊急轉移群眾約為五千人。

北京遭遇今年以來最大規模疫情 ，氣象台、北京市氣象局持續發布十餘年來罕見的暴雨紅色預警；當局宣布啟動「全市防汛紅色一級預警響應」，「建議至預警解除疫情，企業事業單位必要不要求上班，市民必要不外出」；天安門廣場等全市疫情防控已啟動。

目前北京故宮等大多數博物館已臨時閉館，懷柔區與延慶區不少公車路線、地鐵都停駛。北京西站、北京豐台站部分火車班次也停運；北京首都機場也取消至少40航班。

據北京日報援引官方統計，目前已知北京全市接到防汛突發情況共有13起，包括11起積水斷路，二起地質災害。具體傷亡數據仍在統計。

福建266萬人受災 經損147億

此外，杜蘇芮也造成福建省266萬6900人受災，農作物受災面積3萬7396.27公頃，其中絕收面積1701.76公頃；倒塌和嚴重損壞房屋3357間，直接經濟損失147.55億元。

「中國天氣網」指出，過去兩天，北京中南部、天津、河北等地部分地區累計降雨量已經超過100毫米，華北、黃淮共計14個國家氣象觀測站日降水量突破歷史極值；其中，河北省邢台市臨城縣趙莊梁家莊為京津冀這輪降雨過程最強站點，48小時累計降雨量達到994.6毫米，當地常年的年平均降水量只有526毫米左右，這輪降雨幾乎頂得上當地兩年的雨量。

中國天氣網預計，1日開始，京津冀的降雨會明顯減弱，強降雨區域將會轉移至東北地區。

來源：BBC