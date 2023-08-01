國道旁看冰川 遊客被要求買票…江孜文旅局致歉

景區保安阻止遊客拍照。（視頻截圖）

一名遊客在西藏日喀則發視頻稱，自己在江孜縣349國道旁看遠處的風景時，遭一名男子阻止。該男子自稱景區工作人員，稱這裡屬於卡若拉冰川 景區的景點，是國家A3級景區，看風景須買票。

來源：YouTube

綜合媒體報導，視頻顯示，該名遊客在西藏日喀則G349國道卡若拉冰川路段停車拍照時，遭到一名掛著工牌、身穿保安制服男子的阻攔。

該名遊客詢問男子，站在國道上看風景都不行嗎？男子稱景色是用來看的，凡是來旅遊的都要買票。

卡若拉冰川景區距離349國道只有一、兩公里，這裡是屬於國家路邊景區的。其他遊客稱景區還在那邊，為什麼在國道不能看呢，男子稱不買票就不能拍照不能看，禁止停車禁止下車，禁止在國道上看冰川。

網友不以為然，紛紛吐槽，「什麼時候看路邊的風景都要給錢了？難道祖國的大好河山都要交錢才能看？」、「假警察都有的是」、「非常多自然地方都要買票撈錢」。