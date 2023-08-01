深圳果農自家田搭窩棚 被令拆除…官方：是違建

臨時搭建物中確有擺放上下床鋪。（取材自上游新聞）

深圳一名網友表示，自己在荔枝園內搭建的窩棚被拆，相關單位未給說法，引起輿論關注。當地政府表示，報導不實，民眾在荔枝園內搭建棚架，涉嫌存在違建行為。

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上游新聞報導，深圳市南山區西麗街道辦事處表示，工作人員5月18日在巡查中發現，位於麻磡社區麗康路的後山荔枝園內正在搭建棚架，涉嫌存在違建行為。

該荔枝園負責人王女士稱，擬在荔枝園內搭建臨時窩棚，用於收果期間工人住宿使用。工作人員當即告訴她，荔枝園不得有違法搭建住人、生火、破壞土地原貌（硬底化） 等行為，一旦發現，將依法處理。

但考慮到當時正處於荔枝收成期，工作人員允許王女士暫時繼續使用窩棚，明確要求她待荔枝收果結束後，自行拆除。王女士現場表示同意，並口頭承諾不違法搭建、不住人、不破壞土地原貌(硬底化)。但是在後續的巡查中，工作人員注意到前期發現的設施位置已搭建為窩棚。

西麗街道綜合行政執法隊先後與包括王女士在內的多位果農簽訂28份自行拆除協議，多個場地在荔枝摘採結束後履行承諾，按時自行拆除臨建，但王女士除外。為此，執法人員致電要求王女士盡快自行拆除窩棚，但王女士表示自己不在深圳，同意由執法大隊組織人員依法拆除。

執法人員展示的現場視頻和照片來看，該荔枝園內的臨時搭建物中，確有擺放上下床鋪，蚊帳、枕頭、席子一應俱全，存在明顯的住人生活痕跡。王女士承認，窩棚確實存在臨時住人的情況，這是因為荔枝收果期間需要大量人手，工人的住宿問題一時之間難以妥善解決。