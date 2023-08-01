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重慶輕軌故障 乘客被困40分鐘險昏倒 大爺砸玻璃救人

中國新聞組／北京1日電
一位乘客拿著安全錘砸碎車門玻璃。(影片截圖)
一位乘客拿著安全錘砸碎車門玻璃。(影片截圖)

重慶輕軌2號線7月29日晚突發閃爆火光四射，導致列車全線延誤。有乘客發影片稱，一輛列車停在袁家崗輕軌站，車廂內空氣稀薄悶熱，眾多乘客被困，一名大爺將玻璃門砸碎，讓空氣流通；隨後，工作人員才將車門打開。

來源：YouTube

極目新聞報導，重慶軌道交通工作人員表示，車上都配有安全錘，在保證安全的情況下可以使用；對於窗戶被砸，仍需要相關部門調查核實，以確定是否需要賠償。

影片顯示，7月29日晚上，重慶軌道交通2號線馬王場站發生多次閃爆，火花四射，有消防救援車輛趕到現場。當晚9時，重慶軌道交通官方發文稱，該事故影響重慶輕軌2號線運營，造成全線列車延誤。

影片中有人說：「輕軌馬王場站，（線路橋）墩墩那裡燒起來了，爆了幾次了，好嚇人喲，早晨也遭了，車輛都繞行走。」

有網民發影片表示，重慶軌道交通2號線進站袁家崗站後跳閘，車內乘客很多，且當日重慶氣溫高，車廂出現悶熱缺氧情況。維修持續了約40分鐘仍未開門，車內還有孕婦和幼兒，「熱爆了，一車人頂不住了」、「2號線停電，目前已困在輕軌車廂內半小時，又熱又悶，遭不住了」、「輕軌2號線剛剛到袁家崗站就跳閘了，2號線現在人也多又密集，現場出現了悶熱缺氧的情況。」

一名大爺便用安全錘砸開門上的玻璃，旁邊有男性乘客幫忙踢開玻璃碎片，玻璃敲碎後，乘客們發出歡呼聲。隨後不到2分鐘，工作人員將門打開。

目擊者杜女士稱，當時輕軌列車剛到袁家崗站就停電了，空調也停了，一位女士就通過小玻璃窗問外面的工作人員，能不能砸一個車門玻璃，讓空氣進來。工作人員表示，他們外面沒有安全錘，讓乘客看一下車廂裡面有沒有安全錘。

杜女士說，車廂裡剛好有一名工人，他從工具箱裡拿出一把小錘子遞給了旁邊的一名大爺，因此出現了視頻中大爺砸碎車門玻璃的一幕。大爺砸了玻璃後不到兩分鐘，車廂門就被打開，工作人員通知大家可以出去了。

當晚，重慶軌道交通官方微博再發消息稱，至當日晚10時23分，設備故障處理完畢，全線運營秩序逐步恢復。

軌道2號線馬王場站發生閃爆。(影片截圖)
軌道2號線馬王場站發生閃爆。(影片截圖)
(影片截圖)
(影片截圖)
(影片截圖)
(影片截圖)
(影片截圖)
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重慶軌道交通2號線馬王場站發生閃爆。(影片截圖)
重慶軌道交通2號線馬王場站發生閃爆。(影片截圖)
(影片截圖)
(影片截圖)
29日晚上，2號線馬王場站發生閃爆。(取材自極目新聞)
29日晚上，2號線馬王場站發生閃爆。(取材自極目新聞)

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