當孩子的面？ 美女博士實名舉報川大教授騙睡

四川女博士舉報導師當著孩子面，與其發生關係，不堪細節曝光。（取材自微信）

四川大學的一美女博士近日在網上實名舉報被已婚的導師欺騙感情，並曝光大尺度聊天紀錄，讓人瞠目結舌，引發網友熱議。

來源：YouTube

這起事件的女主角名叫凌小濱，是一名博士，涉事男老師名叫蘇昭銘，是一名博士導師。凌小濱稱，蘇昭銘教授在已婚的前提下與自己保持不正當的男女關係，除此之外，他還利用自己為其建立實驗室。

自媒體「鱉扯犢子」指出，凌小濱說，2020年，自己在喝醉酒的情況下與蘇昭銘發生性關係。聊天紀錄顯示，兩人第一次發生關係後，還在微信 上討論運動過程，內容不堪入目。

由於看中凌小濱的業務能力，蘇昭銘想方設法將凌小濱挖到自己的實驗室，並承諾給凌小濱較為可觀的薪酬待遇。2022年3月，凌小濱辭去在上海的工作，準備到四川大學跟著蘇昭銘。由於疫情 ，2022年6月，她才進入到四川大學工作。但是蘇昭銘只補償她2萬塊錢，這與蘇昭銘之前承諾給的待遇相差甚遠。

凌小濱稱，蘇昭銘多次與其發生性關係，有一次蘇昭銘在自己家中甚至當著熟睡兒子的面和凌小濱發生關係。

凌小濱稱，兩人反目後，蘇昭銘趁著凌小濱喝醉的時候刪除其手機裡的聊天紀錄，試圖銷毀證據，甚至還多次威脅凌小濱，稱自己的父親是廳局級幹部，自己的母親是正教授，自己出軌並不犯法，即使鬧到法院，頂多也就影響他兩天上班的心情，根本奈何不了他。

目前，這起在網上鬧得沸沸揚揚的舉報事件持續升溫，但是截止到7月29日，涉事男主角蘇昭銘尚未公開作出回應，四川大學也未作回應。