又有官員自殺？湖南常德副市長龐波 傳「跳江」成浮屍

湖南省常德市副市長、桃源縣委書記龐波（中）傳出非正常死亡。（取材自視外桃源手機台）

中國官場再傳官員非正常死亡。7月30日微博 、微信 上均傳出湖南省常德市副市長、桃源縣委書記龐波遺體在沅江被發現的消息，還有網友上傳龐波喪禮的照片。網上傳言紛紜，有稱可能涉及「反腐」。

網上帖文稱，龐波7月30日在沅江跳江身亡，還配有一名男子浮在大橋下水面的照片，以及一張大廳懸掛「沉痛悼念龐波同志 」牌子的照片。

綜合媒體報導，桃源縣縣委辦公室稱，龐波7月30日「因病」死亡；桃源縣公安局則說，的確是在江裡找到了龐波，死因還在調查中。桃源縣殯儀館表示，龐波的追悼會已於31日舉行。

龐波現年51歲，去年6月升為常德市人民政府副市長並兼桃源縣委書記，為副廳級幹部。他最後一次出現在公開報導中是在十多天前，內容提到他7月19日前往農村調研並召開座談會。

據湖南省紀委監委7月27日發布訊息，省委第六巡視組7月18日向常德市委反饋巡視情況，內容提到巡視發現了「一些問題」，包括政府債務問題突出、工程和招商引資方面廉潔風險突出，以及「違反中央八項規定精神問題屢禁不止」，已移交紀檢監察機關處理。

據桃源縣政府網站訊息顯示，7月28日桃源縣開展「八一」走訪慰問時，帶隊的是縣委副書記、統戰部部長，不見龐波。