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涉43死 山西礦業20年瞞報40礦難

記者賴錦宏╱綜合報導
山西代縣精誠礦業公司多年來瞞報多宗礦難事件，涉及多名礦工死亡。(取材自微博)
山西代縣精誠礦業公司多年來瞞報多宗礦難事件，涉及多名礦工死亡。(取材自微博)

山西代縣的礦業公司「精誠礦業有限責任公司」遭揭露，近20年來瞞報40宗礦難事件，涉及43名礦工死亡，28名嫌犯（包括主要負責人）已被採取刑事強制措施，16名涉嫌嚴重違紀的公職人員被立案調查。

來源：YouTube

中國新聞周刊報導，去年9月1日，精誠礦業發生山崩事故，造成3人遇難。精誠隱瞞不報。協商過程中，遇難者家屬撥打忻州市長熱線，事故曝光，此次瞞報才未能成功。

報導稱，精誠礦業多年來還瞞報多宗礦難事件，涉及多名礦工死亡。

山西官方在7月30日最新通報指出，精誠礦業在發生死亡事故後，封鎖消息、隱匿不報，並把遇難礦工家屬分別安排在外地單獨談判，通過威逼利誘、私下達成高額賠償、簽訂「封口協議」等方式，蓄意逃避責任、逃避處罰和懲處。

精誠礦業存在層層轉包、掛靠資質（生產資格）和管理混亂等諸多問題，企業履行主體責任以收取承包人安全押金了之，以包代管、只包不管。承包人生產組織技術能力不足，人員流動性大，沒有進行全覆蓋的安全教育培訓，沒有按照安全要求和設計方案進行開採。

調查組查明，有精誠礦業承包人「涉黑涉惡」。精誠礦業承包人金富軍在2006年至2018年期間，先後承包多個鐵礦開採業務，主要通過承包礦山交易、強迫交易、開設賭場等手段攫取錢財，形成了以其為首的黑社會性質組織，共涉及故意傷害、敲詐勒索、尋釁滋事、強迫交易、故意毀壞財物、開設賭場、非法存儲爆炸物和不報、謊報安全事故8項罪名17宗犯罪事實。

目前山西官方已註銷精誠礦業一、二採區的安全生產許可證，決定依法予以關閉，主要負責人潘某某、王某某終身不得擔任非煤礦山主要負責人。

金富軍在2019年被捕，其後被以組織領導參加黑社會性質組織案立案偵查。2021年，被法院判決有期徒刑22年，剝奪政治權利5年，並處沒收個人全部財產。

調查組查明，屬地監管部門沒有對精誠礦業進行有效的安全生產監督檢查，未及時發現和徹底查處礦企瞞報行為，縱容了精誠礦業的非法違規行為屢次發生。

截至目前，公安機關已對包括精誠礦業主要負責人潘某某、王某某在內，涉嫌不報安全事故罪、重大責任事故罪、重大勞動安全事故罪的28名嫌犯，採取刑事強制措施。

大陸紀檢監察機關正在深挖徹查瞞報背後存在的權錢交易、利益輸送、失職瀆職等腐敗問題及「保護傘」。截至目前，已對16名涉嫌嚴重違紀違法的公職人員立案審查調查並留置。

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