父當官 湘男印刷店壟斷24鎮生意 評論：權力尋租

湖南省岳陽市平江縣全縣24個鄉鎮都在同一家店印刷，只因為老闆爸爸是當官的。圖為示意圖。(取材自澎湃新聞)

湖南岳陽平江縣全縣24個鄉鎮都在同一家店印刷，為何對這家印刷店如此「照顧」？原來該店老闆的父親是當官的，利用職務之便要求相關鄉鎮「關照」兒子印刷店，4年來光接鄉鎮案獲利達174萬人民幣(約24.5萬美元)。

來源：YouTube

有媒體評論稱，如此紅火的生意，祕訣全在一個「貪」，應警惕「微權力」背後的腐敗暗線及「通風報信」暗行作祟。

澎湃新聞報導，「清廉岳陽」微信 公眾號通報，近年來查處5宗領導幹部利用職權或影響力為親友牟利典型案例，其中「平江縣科學技術協會前副主席、黨組成員余志輝利用職務便利，違規為子女經營活動謀取利益的問題」備受社會關注。

通報稱，2018年至2021年，余志輝任平江縣農村人居環境整治指揮部督導辦（簡稱督導辦）期間，利用職務便利，要求相關鄉鎮關照其子余某某經營的文印店生意，他則投桃報李，為相關鄉鎮通風報信。於是全縣24個鄉鎮均按其要求在該文印店製作人居環境宣傳冊、公示牌等資料，共計174萬餘人民幣。

此外，余志輝還存在其他違紀問題，今年4月，平江縣紀委監委公開通報了4宗鄉村振興領域不正之風和腐敗問題典型案例，余志輝也被點名。

通報稱，2016年至2021年12月，時任縣農村人居環境整治指揮部督導辦副主任凌玉龍，工作人員楊文、黎想根、李交良、余志輝等人在開展農村人居環境督查工作過程中，接受可能影響公正執行公務的宴請，收受管理服務物件紅包禮金共計11.93萬人民幣(約1.7萬美元)。

消息曝光登上微博 熱搜，網友紛紛調侃「這哪是印表機啊，這是印鈔機啊」、「這要是兒子開喪葬一條龍的，不得讓全縣人手一個骨灰盒」、「只要人脈夠大，就能發財，還是當官好」。

上游新聞評論，此案從「明線」上看，是父親愛子心切，無視黨紀國法；從「暗線」上看，則存在官官相護情況，余志輝利用職權「照顧」那些交了「保護費」的鄉鎮，在督導工作中為其通風報信。

評論說，一家印刷店壟斷了24個鄉鎮的生意，背後是「通風報信」暗行作祟，暴露的卻是權力尋租隱形變異。