「6點下班」貴州貴陽甲秀樓景區拒遊客避雨

遊客因大雨滯留景點，工作人員堅持清場拒絕避雨。(取材自九派新聞)

近日網曝貴州貴陽甲秀樓景區下大雨，遊客欲進場躲雨，隨行還有老人、孩子，全身淋濕。工作人員見狀，以「6點下班」、要清場為由，拒絕遊客進景區門內躲雨，引發廣泛關注。該景區管理處工作人員30日表示，景區人員確實出現態度橫蠻的情況，需要改進。但並非不讓遊客避雨，「場館內都站滿了人，場館本來就不大，人多了容易發生踩踏事件」。

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南方都市報報導，視頻顯示，一群遊客29日聚集在甲秀樓門前，外邊正下著雨。一名遊客質問正準備關門的工作人員，「這麼大的雨你把人清到哪裡去？」、「遊客怎麼辦？」、「看以後誰還敢來！小朋友淋到透濕，裡面有避雨的，工作人員要6點下班。」

工作人員回應稱，「我們要關門下班，我們不下班是不是？」、「遊客怎麼辦，我怎麼知道」。

此事引發網友熱議，有人稱，景區格局太小，服務不人性化。也有人認為，正點下班沒有錯，「對底層打工人而言，到點下班沒問題」、「下班了，自願加會班讓遊客避雨是人情，不讓避誰也說不著。如果遊客強硬非得要避雨，那就付給工作人員加班費」。

報導說，甲秀樓景區管理處辦公室工作人員30日表示，景區人員確實出現了語言不文明、態度比較橫蠻的情況，給遊客造成了不便。但網上流傳的視頻並不能全面反映出當時的情況，近期遊客增多，為了保證遊客的安全，「場館內都站滿了人，場館本來就不大，人多了容易發生踩踏事件，並非說不讓大家進去避雨」。

據報導，甲秀樓的常規閉館時間為晚上6時。前述工作人員提及，當晚經請示領導後，景區把門都打開了，讓大家都盡量進去避雨，最後一批遊客在7時30分左右等雨小了，才慢慢離開場館。抱歉給遊客帶來不好體驗，會給領導反映處理此事。

針對網傳內容，貴陽市文化和旅遊局一名值班人員說，「後續會向相關科室反映一下，做好遊客的保障服務」。