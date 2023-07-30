自駕車擅闖羅布泊 70°C奪4命 「車若壞，如鐵棺材」

自駕進入新疆羅布泊的失聯者被尋獲，但已不幸遇難。(視頻截圖)

正值暑假遊旺季，傳出有車隊未經核准，擅闖新疆 的羅布泊沙漠，造成4死引發關注。因為當地6至9月地表溫度高達攝氏70度，無法徒步走出來，一旦車壞了，車輛就會變成一個「鐵棺材」。

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新京報報導，據若羌縣公安局發布消息，22日一自駕車 隊自敦煌市出發，未經批准穿越若羌境內國家級野駱駝自然保護區，26日1車4人失聯。經搜救，於27日發現失聯車輛，3人已無生命體徵，1人失蹤；29日，敦煌及若羌警方尋獲失聯者，但已不幸遇難。

事發後，有網傳消息稱該隊伍領隊不專業，出現低級失誤，導致多人身亡。

據知情人士透露，此次穿越羅布泊無人區的是四川籍越野車隊，從敦煌周邊的阿克塞縣進入，繞過自然保護區關卡和敦煌雅丹景區公安檢查站，私自進入羅布泊無人區。

新疆旅遊業人士稱，新疆羅布泊國家級野駱駝自然保護區夏季高溫 ，地表最高溫度可達攝氏70度，一旦進入羅布泊很難徒步走出來，若沒有通訊能力，車壞了，那車就是一個「鐵棺材」。

業內人士說：「很可能是未帶衛星電話或手機訊號不好，要是後勤保障足夠的話，打個(衛星)電話應該有車能來救援，最大危險無法報出你遇險的位置，任何一個環節都會導致死亡。」

齊魯晚報報導，資深戶外達人羅煜曾穿越可可西里無人區、塔克拉瑪干沙漠以及羅布泊。他說，羅布泊無人區是中國四大無人區之一，危險主要來自兩點，一是沙塵暴，讓人迷失方向；二是流沙，車子一旦陷入，只能等待救援。此外，「羅布泊除了戈壁就是荒漠，除了野駱駝外，很少能見到動物」。