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中國又有「老鼠」入菜 煮花生裡見鼠頭 網酸：是香料？

記者陳宥菘／綜合報導
中國再傳「鼠頭」食安風波，近日紹興傳出有民眾在市場購買的水煮花生中吃到「還帶有牙齒」的鼠頭。（取材自澎湃新聞）
中國再傳「鼠頭」食安風波，近日紹興傳出有民眾在市場購買的水煮花生中吃到「還帶有牙齒」的鼠頭。（取材自澎湃新聞）

中國食安風波不斷，繼6月一所江西學校學生在食堂吃到「鼠頭」，還「指鼠為鴨」引起軒然大波後，近日紹興又傳出有民眾在市場購買的水煮花生中吃到「還帶有牙齒」的鼠頭，紹興市越城區市場監督管理局28日已針對涉事熟食店進行依法查封。

綜合中國媒體報導，浙江省一名陳小姐從市場買回一包水煮花生，但食用時卻發現疑似為鼠頭的異物，一開始還細看，以為是「桂皮」這類店家和水煮花生一起烹煮的調味中藥材，後來用筷子翻了幾下，卻看見「牙齒」。

陳小姐說，「看到牙齒我就噁心死了，跑廁所去了」。陳小姐還說，「我估計（老鼠的）身體都煮化了吧，因為看上去這個老鼠還蠻小的」。陳小姐向店家反應後，獲店家賠償人民幣800元（約113美元）。

陳小姐事後將疑似鼠頭的影片上傳社群，在網上引起熱議。許多網友留言大酸，「鼠頭是一種香料嗎？」、「今年鼠頭突然多了起來？」。還有網友直言「又是鴨脖？」、「今年在食品安全領域，老鼠和鴨子都很忙，可不能讓花生也進來了」。也有網友提醒，「指鼠為花生的笑話可不能出現了」、「食品安全忽悠不起，公信力也傷不起」。

紹興市越城區市場監督管理局接收到網友反映後，28日發布通報指出，當局收到相關信息後，第一時間到現場開展調查，並對涉事熟食店進行依法查封。並強調，下一步將根據調查情況，依法依規作出嚴肅處理。

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