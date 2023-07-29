內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

男子當街扒光妻子衣物用鞋抽打。（視頻截圖）

內蒙古赤峰松山區第三中學附近，日前發生一樁男子扒光女子上衣，揮鞋抽打對方，目擊者稱，兩人疑因妻子出軌發生口角爭執，男子持續毆打了約3分鐘，隨後眾路人上前將其勸止。近日當地派出所民警稱兩人是夫妻，事件已處理完畢。

綜合百度 、中華網報導，根據目擊者的描述，事發當時，情緒激動的男子暴力行為完全無視周圍人的存在；他將妻子推倒在地，並用鞋子不斷抽打她，伴隨著尖銳的鞋底聲，女子的慘叫聲在街頭迴盪。在危急時刻，一位勇敢的路人冒著風險上前相助，他大聲呼喊，試圖分散注意力，同時尋求其他人的幫助。

幾名過路的路人被目擊者的呼喊聲吸引，他們迅速團結起來，站到了受害者的一邊，他們用身體擋在女子身前，勸說男子冷靜下來，停止對妻子的傷害；這一團結的力量讓男子逐漸緩和了情緒，最終放棄了毆打行為。

赤峰市警方表示，他們已對該男子進行相應的處理，並敦促夫妻雙方參加心理諮詢，以尋求更健康的溝通方式。

有網友表示，「不支持以『出軌』當街攻擊任何性別，不能默認這種行為是正常的」、

「打女人的男人是最無能的表現，即使女方做了觸犯天條的事情，那也需要通過法律來糾正，而不是採用私刑，不論男女，都不應該用極端暴力來解決」、「又是恐婚的一天，不婚不育保平安」。