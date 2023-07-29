甘肅翁挖老婦墳 辱屍支解瓦罐藏頭 受害家屬索賠百萬

王嫌燒製的瓦罐為生。（取材自華商報）

甘肅 省天水市秦安縣王尹鎮一名77歲老太今年2月病去世，家人燒「頭七」發現墳頭不翼而飛，被踏成一片平地，泥土裡有一些腳印，挖開棺木發現亡者身首分離，頭顱不知所踪。家人報警後，查出一名7旬王姓老漢所為，日前王嫌因盜竊、侮辱、故意毀壞屍體罪，判處有期徒刑兩年十個月。

華商報報導，王姓嫌犯與亡者是同村人，在當地燒製瓦罐為生，他在寇老太下葬當天得知消息後心生惡念，當晚9時左右，他自帶折疊刀、手鋸、鐵鍬、袋子和鐵絲等工具，駕駛自家三輪車至寇老太墳地，用工具將遺體支解，將頭顱和部分軀幹運至其燒瓦罐的住處，其餘部位掩埋於墳墓後回填。警方從其住所查獲作案工具和其運回住處的殘體，他被捕後也坦承犯案。

據報導，寇老太的二兒子說，「這件事讓我們受到了侮辱，我們一大家人在村裡抬不起頭來，那段時間我頭髮一下子白了很多，不知道哭了多少次。」此事給他們帶來了嚴重的精神傷害和沉重的精神刺激。「王某歸案後，我們給母親重新選了一塊地，第二次進行安葬。」他稱，刑事判決後，法院希望他們對民事部分另行起訴，「精神撫慰金、誤工費和第二次的安葬費等，我們總共打算索賠人民幣100萬元（約14萬美元）。」