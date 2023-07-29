文武夢幻聯動? 胡錫進、馬保國互黑 27天後老胡道歉

胡錫進（右）、馬保國（左）互黑，事件發酵27天後，胡錫進發文道歉。（取材自鳳凰網）

胡錫進日前評論美國總統拜登 與中駐美大使謝鋒在白宮見面時稱，中美打「戰略太極」之際，「我們不能是『馬保國』，我們必須是『張三豐』」，引來太極拳師馬保國不滿回嗆「我們做人不能太『胡錫進』」。有網友形容「中國文武界兩泰斗竟夢幻聯動了」，事件發酵27天後，胡發文對馬道歉，稱不該譏諷。

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綜合鳳凰網、農村經濟網報導，胡錫進在個人社交帳號發文表示，雖然事件基本平息了，但他內心不舒服，因為他覺得自己的確做得不對，不該做那樣的比喻，說中美的事無緣無故拉上馬保國先生，「馬保國先生從未得罪我，我為何要主動譏諷人家呢？而且，馬保國先生年長於我。」

胡稱很想讓這件事慢慢自行消化掉，「但我發現它一直是我情緒中的一個存在，沉下去又浮上來，所以我決定發這個帖子，鄭重向馬保國先生道個歉：對不起…就讓這個道歉是對我個人良心的一個交代吧。」

胡錫進發文道歉，得到了許多粉絲和網友的點讚：「老胡大器」，網友還留言：「老胡就是老胡，化干戈為玉帛」、「老胡放寬心，都是大器的人」。有北京 網友向馬保國喊話：希望馬保國看到老胡這個道歉聲明，消除隔閡。

但部分網友發出了不同的評價，「把對別人的道歉說成是對自己良心的交代，這哪裡是道歉，這就是為自己開脫，然後再抬升自己一把。」河南 網友更直接來了句，「文有胡錫進，武有馬保國，此乃大幸」。