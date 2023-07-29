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貴州男跪地6小時求婚熱暈 未見女友現身 網：真求昏了

中國新聞組／北京29日電
男子在高溫炎熱的天氣跪地6小時求婚。（視頻截圖）
男子在高溫炎熱的天氣跪地6小時求婚。（視頻截圖）

貴州一名男子日前在其女友居住區前的街頭下跪求婚，但他一跪6小時，女友都沒出現，沒多久，男子就因不耐高溫而體力不支，在眾人圍觀下當場昏倒。此事迅速在社交媒體上引發熱議。網友對此幾乎一面倒表示，男子這種行為過於極端，從女友沒現身來看，可能根本就還不是其「女友」，這是「感動自己，為難別人」的道德綁架。

據長沙政法頻道報導，近日，在貴州貴陽花果園國際金融街發生一起求婚事件，引發廣泛的社會關注。

據報導，一名男子在街上雙膝下跪，面前放置了一份求婚信，旁邊還一大把花束，期待著居住在該地的心愛的女友出現，接受他的求婚。然而，男子一跪6小時，其女友並未現身。隨後，該男子因長時間跪立以及炎熱的天氣，體力不支，最終在眾人圍觀下昏倒。

男子最終熱到體力不支當眾昏倒。（視頻截圖）
男子最終熱到體力不支當眾昏倒。（視頻截圖）

此事迅速在社交媒體上引發了廣泛的討論，網友幾乎一面倒批評這名男子的行為，並稱「太可怕了」。網友們留言：「真求昏了」，「這種人千萬不要跟他見面，說一句『不行』他都可能覺得有希望，然後繼續死纏爛打」，「感動自己為難別人」，「這是道德綁架吧。苦肉計而已」，「正常人誰在女方都不在的情況下雙膝跪地6小時求婚啊？」，「他的求婚對象連朋友都算不上吧。」

有網友認為，「這女的明顯就不喜歡這個男的了，非得搞這麼一出道德綁架」，「好可怕」，「大多不愛自己的人是無法愛別人的」，「求婚不應該是單膝下跪嗎，這像在上墳？」。

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