「後入拿鐵、Doi美式」上海咖啡店嗆：低俗者才覺低俗

上海「Doi Coffee」咖啡店。（取材自羊城晚報）

近日有網友反映上海一家名為「Doi Coffee」咖啡 店，主推「後入拿鐵」、及「Doi美式」等商品，店名及商品名不雅。店家回應稱取名是個人愛好，「低俗的人才會想到低俗文化」，引發大批網民反嗆。當地市監局表示該店確涉違法，已立案調查。目前，咖啡店外部招牌已拆除。

「上海一咖啡廳命名Doi被指低俗營銷」近日一度衝上微博 熱搜第一並引發關注。羊城晚報、新聞晨報報導，有網友發文稱上海黃浦區這家名為「Doi Coffee」的咖啡店，門店LOGO為紅色唇印，在團購平台上，店舖招牌推薦和品牌主推商品分別為「Doi美式」和「後入拿鐵」，另還有「情趣濃縮」等商品在售。店名及商品名不雅，有用三俗主題進行營銷的嫌疑。

上海「Doi Coffee」咖啡店的菜單。（取材自羊城晚報）

該店美團評價共15條，其中14條為4顆星及以上，唯一一條低分評價的評論稱：「這是什麼風氣，不知道這樣命名的咖啡都是什麼人在喝」。不少網友直言太低俗了，這種「擦邊」營銷真的很影響社會風氣。

對於網友的質疑，店家回應稱，該網友未到店買過咖啡，是惡意差評或同行差評，只有低俗的人才會想到低俗文化，上海是包容性很強的城市。該咖啡店一店員又表示，取名是個人愛好，沒有別的意思。

店家的回應立刻引來大批網友回嗆： 「自己什麼心思自己知道，被人戳穿了就說別人思想骯髒」，「以為只是doi這個名字有爭議其實還好，但是產品名稱就過分了」，「讓別人幫忙點咖啡的時候，也叫不出口」，「上海確實是包容性很強的城市，但是你這個確實就低俗，別拿上海擋槍」，「店名配合上飲品名稱，你還說別人想多了，你當別人都傻子？」。

有網友嘲諷：「來個冰火美式，潮吹卡布，推車摩卡」，「改成DIO就行了，主打一個二次元」；也有不少網友不理解為什麼doi的店外不雅，有網友留言神回覆：「DoI是做自己的意思啊，哪個腦子污的人往是make love想」。

「Doi Coffee」咖啡店外部招牌已拆除。（取材自新聞坊）

上海黃浦區市場監管局7月27日對此發布通報指出，市民反映稱「上海某咖啡店低俗營銷」，初步查明，當事人名稱為上海市黃浦區向陽紅菸酒店，對外招牌為「Doi Coffee」，其商品名稱中含有違背公序良俗的內容，該店涉嫌違反「網絡交易監督管理辦法」規定，該局已對其立案調查。後續將督促企業落實整改、規範經營，維護社會良好風尚。

另據報導，當事咖啡店的外部招牌已被拆除。