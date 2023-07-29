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安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

中國新聞組／北京29日電
安徽一對新人被人硬壓著頭拜堂。（取材自視頻截圖）
安徽一對新人被人硬壓著頭拜堂。（取材自視頻截圖）

安徽亳州利辛縣一對新人結婚的視頻，近日在網路引發很大議論。兩人全程在他人的指示下，被人「硬壓著頭」完成結婚儀式，女方連婚服都沒穿，雙方均面無表情。一名知情人士透露，兩人皆為19歲，男方屬於精神殘疾，女方則是智力殘疾。縣民政局表示，兩人尚未辦理結婚登記。

據上游新聞報導，視頻顯示，安徽一對新人正在舉行結婚儀式，男方頭戴紅帽、身披紅綢，手拿一把紅傘，衣服上還別有「新郎」二字的胸花；女方則手捧鮮花，穿著休閒T恤，十分隨意。兩人都不知所措，拜天地、夫妻對拜等儀式都被他人動作粗魯、硬壓著頭完成。儀式結束後，視頻裡有人說：「新郎新娘送入洞房」。不少人看後非常唏噓。

來源：YouTube

發布視頻的網友表示，該視頻是經過男方父親的同意發布，不過在網路造成熱議之後，對雙方家庭造成很大影響，男方父親要求刪除，於是他刪除了自己發布的視頻，也不願再透露更多詳情。

據報導，當地知情人士透露，雙方均出生於2004年，男方精神二級殘疾，女方智力二級殘疾，兩人均享有救助。雙方家庭試圖讓二人結合，能互相照顧，並不存在買賣婚姻。

律師張燕表示，精神二級殘疾以及智力二級殘疾，均屬較為嚴重的殘疾等級，不符合登記結婚的條件，婚姻會直接被認定為無效。

網友紛紛關心兩人結婚是否出於自願，「就是父母給他們找了個伴，一起玩，至少不會孤獨終老」、「兩個人都無法照顧自己，為什麼還要結婚？」、「他們兩家是不會各自照顧了，可就是苦了他們的孩子了」、「誰養誰，都不可能會賺錢吧？」。

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