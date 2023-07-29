「北京小區樓王」… 傅政華被充公豪宅 拍出2453萬

中國前司法部長傅政華北京房產被拍賣。（央視畫面截圖）

掛牌將近一個月後，落馬官員、前司法部 長傅政華位於北京 二環內的一套罰沒房產，在拍賣 中以2453.38萬元人民幣(約343.2萬美元)低於市場價成交了。該豪宅位於北京黃金地段，被稱為是小區「樓王」，月初掛牌拍賣，起拍價比市價低600萬元，當時無人投標。有分析稱，政商界人士擔心樹大招風，即使有錢也不敢買傅政華的房子。

界面新聞報導，據京東拍賣28日顯示，北京市東城區二環內的一套房產完成拍賣，最終成交價格為2453.38萬元。本次法拍共吸引1萬2331人圍觀，最終八人報名，在經過53次延遲報價後最終成交。

據報導，此次拍賣信息上顯示的房屋所有權人為李柯，案由為刑事涉財產執行。

但根據此前的房產詢價信息和相關報導顯示，該房產的原主人是傅政華，負責此次執行的法院為長春市中級人民法院。

這套被法拍的房產位於北京東城區崇文門幸福大街59號院，是「天壇公館」的1號樓1單元602室。該小區位於北京二環內的核心地段，並且距離天壇公園、王府井大街很近。

報導指出，這套房源的戶型為四室二廳二衛，頂層（六層）帶閣樓，南北通透，總建築面積達236.07平方米，起拍價為1967.38萬元，加價幅度9萬元，市場評估價2810.55萬元。

此次拍賣成交價雖高於起拍價，但比市場價還是低了357萬元，成交單價約10.4萬元/平。

在貝殼找房上，該小區近期有一套232.6平米的房源掛牌，掛牌總價為3095萬元，單價約13.3萬元/平。

中國新聞周刊曾報導，一位知情人士稱，這套房子雖然位於頂層，但是有入戶電梯，而且是一梯一戶，除了六層的面積，樓上還有個閣樓，戶型格局都很好，近年來天壇公館小區很難出這樣戶型的房子，是小區絕對的樓王。

界面新聞報導，根據拍賣協議，此次競拍保證金為350萬元，競拍成功的買受人應於8月4日16時前支付拍賣成交價餘款。

這套房產是在今年7月6日被掛出，此前在5月份，吉林長春中級人民法院曾委託阿里拍賣大數據詢價平台、京東大數據詢價平台、中國工商銀行融e購電商平台等進行了網路詢價。