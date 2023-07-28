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成都「熊貓奶爸」遭爆出軌「睡粉」 對方懷孕後拉黑

中國新聞組／北京28日電
網傳疑似當事人。(取材自微博)
網傳疑似當事人。(取材自微博)

成都大熊貓張姓飼養員，因為出軌和睡粉並讓其懷孕成了熱搜話題。身在香港的涉事女生近日爆料，張男多次主動要求見面，兩人在澳門發生關係後她意外懷孕，張男卻要求分手並拉黑她，這讓網友難以接受；不少網友留言稱，張男是慣犯，多次利用熊貓名氣接近女粉絲。目前，張男沒有回應。

據網易號「娛樂哈哈醬」消息，30多歲的張男是成都大熊貓繁育研究基地的一名飼養員，因為經常發布給熊貓餵奶、結果被八 隻幼年期熊貓包圍，在他的身上和懷裡撕扯打滾的影片而迅速走紅，「熊貓奶爸」也成為了動物圈的「名人」。

涉事女生22日在微博發文表示，去年是她的人生低谷，情緒非常不好，「大熊貓成為了我的精神寄託，於是每天會看熊貓視頻」。

大約是去年中，她以熊貓粉絲的身分致信成都大熊貓繁育研究基地，並留下聯繫方式，「突然有一天，他主動加了我微信」。該女生說，張男主動同她分享其與妻子不和、想離婚等隱私。後來，張男外派澳門工作，開始不斷約她見面。

該女生表示，張男向她承諾很快會處理離婚，於是兩人發生關係，但事後她意外懷孕，張男卻要求分手並拉黑她。

不少網友對此感到憤怒，「把熊貓當作工具誘騙女性，就是妥妥的謀私！」還有網友稱，張男是慣犯，「之前三更半夜稱讚一位女粉絲漂亮、說想她，主動詢問對方對自己的看法，還邀請粉絲去基地看他訓練。」

隨著出軌事件後，有越來越多的網友爆料，張姓飼養員可不止這一個出軌對象，此前都是通過冷暴力結束一切，而他出軌的對象，全都是他的粉絲，更過分的是在老婆懷孕期間，帶著女粉絲到日本玩。

報導說，有網友還爆料，張姓飼養員有多項違規行為，和熊貓出差時，他會違規帶人進入，有鏡頭時就和熊貓恩恩愛愛，沒熊貓的時候就對熊貓不耐煩，甚至通過踢樹的行為驅趕熊貓。

報導指出，張姓飼養員事後改了社交帳號名字。不少網友覺得，大家明明是喜歡熊貓，和一個熊貓飼養員「玩」，這未免太離譜了吧。希望園區能詳細調查一下，看看張姓飼養員到底有沒有這樣的行為。

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