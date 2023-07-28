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情感導師出事了？女實名舉報19歲時遭性侵 涂磊稱造謠

中國新聞組／北京28日電
著名主持人涂磊在中國擁有為數眾多的粉絲。（視頻截圖）
著名主持人涂磊在中國擁有為數眾多的粉絲。（視頻截圖）

中國知名主持人涂磊近日被一名女子在網上實名舉報，該女子稱自己19歲時遭涂磊性侵，受到極大心理創傷。對此，涂磊27日在個人社交帳號發布視頻否認，並稱造謠，自己並不認識該女子。

九派新聞報導，在視頻中，涂磊認為，該女貌似受人指使，稱「我不管你出於什麼目的，當然我也聽得出來，你結結巴巴說這段話的同時，貌似有人在後面操縱你。無論出於什麼目的和背後有誰指使，我都會把你和你背後的人給揪出來。」

同時，涂磊稱對造謠零容忍，「如果你以為造謠只是零成本，那我告訴你，我對你一定是零容忍，一定要讓你付出代價」，並表示目前已在派出所報案。

在此前的舉報視頻中，該女子為證明自己所說的真實性，還曬出自己的身分證。身分證信息顯示，該女子姓譚，1998年生，重慶人。

極目新聞報導，在致電譚女身分證顯示村的村幹部後瞭解到，譚某確為該村村民，目前居住在重慶萬州。網上的信息是譚女自己發的，但她有精神問題，與涂磊並不認識，已讓其家人對她加強監管。

公開資料顯示，涂磊1977年出生於江西南昌，主持過多檔情感類節目，點評以犀利著稱。他曾任河北衛視情感談話節目「情感大裁判」、天津衛視職場招聘節目「非妳莫屬」等節目的主持人，並在天津衛視2014年播出的情感綜藝類節目「愛情保衛戰」中擔任情感導師。

另外，抖音官方認證為「中國首席情感導師、著名主持人」的涂磊，粉絲量已突破5000萬。抖音數據顯示，涂磊已進行多場直播，帶貨超2000萬件。不過，其實控企業曾因偷稅被罰177萬人民幣。

抖音 性侵

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