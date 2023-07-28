5名80後操縱115帳戶虧3.04億 「華北第一操盤手」又栽了

中國股民用手機查看股市行情，示意圖。（中新社）

「華北第一操盤手」李衛衛又栽了。據近日證監會披露的行政處罰決定書，包括李衛衛在內的5名「80後」藉由控制115個證券 帳戶，合謀操縱「鳳形股份」，利用資金優勢、持股優勢，連續買賣等手段，影響股票 交易價格和交易量。但一頓操作下來卻虧了3.04億元（人民幣，下同），5人還遭到處罰。

大皖新聞報導，據行政處罰決定書，5名80後分別是陳維新、張兆陽、朱瑞、李衛衛、朱一棟。其中年齡最大的為朱一棟，1982年出生；最小的為張兆陽、朱瑞，均為1989年出生，陳維新、李衛衛則為1986年出生。

李衛衛、朱一棟已是監管部門處罰名單上的「常客」，李衛衛早年在期貨公司營業部工作，對外號稱「華北第一操盤手」，朱一棟曾任大連電瓷董事長。兩人曾聯手操縱「大連電瓷」但巨虧5.51億元。李衛衛因此被證監會處以200萬元罰款，終身禁入證券市場。朱一棟則因非法集資超500億元數罪併罰被判處無期徒刑。

今年1月，李衛衛又被監管部門查出控制92個證券帳戶交易「匯金通」股票，實際盈利約2070.28萬元，構成市場操縱。證監會決定對其「沒一罰一」，合計罰沒4140餘萬。

據證監會調查，陳維新曾作為「鳳形股份」副董事長、總經理，負責「鳳形股份」一筆定增收購項目的運作。當時「鳳形股份」股價低於發行價，陳維新與張兆陽等人合謀維護股價，找到朱瑞、李衛衛、朱一棟等人參與操縱市場，2017年10月9日至2018年2月28日，在實際控制的115個證券帳戶間交易「鳳形股份」，導致其股價大幅偏離同期中小板綜指。截至2018年2月28日，帳戶組累計虧損3.04億元。

操縱期間，帳戶組單日買入數量占全市場成交數量比超20%的交易日有31天，峰值達到55.32%；賣出數量佔全市場成交數量比超20%的交易日有23天，峰值達到73.62%。帳戶組資金投入量峰值達2.25億元，總買入成交金額為21.56億元，總賣出成交金額為18.80億元。帳戶組具備明顯的資金優勢和持股優勢。

操縱期間，帳戶組利用資金優勢、持股優勢，連續買賣「鳳形股份」，共發生22次盤中大幅拉抬股價行為，最高拉抬幅度為9.15%，並多次存在拉抬後反向賣出行為。此外，操縱期間，帳戶組存在大量反向交易、對倒交易行為。主要手法是虛假申報買單，誘導其他投資 者買入後出貨。

根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，依據「證券法」，證監會對陳維新、張兆陽、朱瑞、李衛衛、朱一棟處以300萬元罰款。其中，對陳維新處以80萬元罰款，對李衛衛、朱一棟分別處以70萬元罰款，對張兆陽、朱瑞分別處以40萬元罰款。