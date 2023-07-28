江蘇兩老高鐵霸座罵買票人不要臉 客服稱只能引導被罵翻

兩老人高鐵霸座反要買票人「隨便找哪個座位坐不就行了」。（取材自沸點視頻）

中國網路昨流傳一段「高鐵老人霸占00後座位」視頻，一對六旬夫婦占據一名00後女子的座位，不僅不聽乘務員和安全員勸導，還嗆女子「就不讓能怎麼樣」，甚至多次罵女子「不要臉」，最終被霸座女子只能被帶去餐車休息。而12306事後稱老夫婦不識字，只能引導，立刻被網民罵翻：「無法無天還拿他們沒輒，以後我也霸座」。警方表示已立案調查。

九派新聞報導，這名江蘇鹽城的00後女子發布視頻，面對女子持票要對號入座，老夫婦讓女子找別的地方坐，「你隨便找個座位坐不就行了」，還放話稱：「就不讓能怎麼樣」。老人稱自己不識字，還一直罵女生不要臉。

其他乘客跟他們講道理也被無視；老人面對周圍勸阻反駁稱：「我非不讓你能那我怎樣，我坐這個位置我管他對不對。你錄視頻沒關係，我沒有搶又沒有偷。非不走，今天非不走。」

女子稱乘務員和安全員趕來後也都勸老人，但兩名老人依舊無動於衷，最終的結果竟是被霸座的女子退讓，被帶去餐車休息。

對此，12306客服表示，個人道德問題無法評判，只能做引導，每趟列車基本會配備乘警，如遇此問題可及時尋求列車長的幫助，會協助乘警處理。

兩老人高鐵霸座反罵買票人不要臉，12306客服卻稱「個人道德問題，只能引導」，被網民罵翻。（取材自沸點視頻）

27日，南京鐵路公安在線發布通報指出，7月25日7時55分許，高某某（男，64歲）、陳某某（女，63歲）從高郵站上C3192次列車後一直坐在2車9A座位和2車9B座位上。9時05分許，劉某某（女，22歲，持當日C3192次2車9A座車票）、郁某某（女，22歲，持當日C3192次2車9B座車票）上車發現座位被佔，要求高某某、陳某某讓座，因此發生言語糾紛。

列車長趕至現場處置後，高某某、陳某某仍不願意讓出座位，被移交鹽城站派出所立案調查。經查，兩位老人為夫妻關係，分別持當日C3192次列車高郵站至鹽城站8車11F座、8車11D座車票，上車時因不識字上錯車廂又行李較多未對號入座。將根據事實依法依規處理。

許多網民對12306客服和警方通報表示難以接受：「被霸座女孩只能被帶去餐車休息，輸導無效呀，被帶走的不應該是兩老人麼」，「所以霸座罵人的就成功占了座位，這不就是柿子撿軟的捏嗎」，「又沒偷又沒搶？這不是搶是什麼」，「是呀是呀，搶座位了」，「這是明知故犯，不是不識字的問題」，「以後我也霸座，反正是道德問題，還有人幫忙找理由」。

有網民建議「國家對這種霸坐行為應該立法，「現在這種情況很多，對這種不講道理囂張跋扈之人，一定要嚴不殆，太無法無天了，以老賣老目無王法」。