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世遺遭破壞式修繕… 貴州梵淨山古廟變粉色 網：心疼

中國新聞組／北京27日電
有遊客發布視頻稱，梵淨山金頂釋迦殿和彌勒殿外牆被塗成了粉紅色，而此前這兩座殿外顏色為灰色。(視頻截圖)
有遊客發布視頻稱，梵淨山金頂釋迦殿和彌勒殿外牆被塗成了粉紅色，而此前這兩座殿外顏色為灰色。(視頻截圖)

有遊客發布視頻稱，貴州梵淨山金頂釋迦殿和彌勒殿外牆被塗成了粉紅色，而此前這兩座殿外顏色為灰色。梵淨山景區一度否認稱，可能是遊客拍照使用了濾鏡，後來才坦承是7月初為防止外牆老化和被雨水沖刷而刷成粉紅色外牆。由於梵淨山名列「世界遺產名錄」，保護區已勒令要求景區管理公司修復。有評論稱，世界遺產「變色」卻沒人管，應嚴肅追責問責。

來源：YouTube

綜合中新網、「貴州梵淨山國家級自然保護區」微信公眾號消息，貴州梵淨山國家級自然保護區管理局24日表示，該建築因海拔較高，外牆出現部分風化，存在安全風險，武陵景區管理公司正對外牆進行維修，維修方案未完善相關手續。當局已責成景區公司暫停維修施工，要求嚴格按照有關管理規定，開展修復保護工作，保持原有風貌。

貴州梵淨山。(取材自中新網)
貴州梵淨山。(取材自中新網)

新京報評論文章指出，看過粉刷前後的對比圖後，不少網友直呼「辣眼睛」、「太讓人心疼」。

評論說，這兩座建築被刷成粉紅色的佛殿，不僅一眼看上去十分突兀，可以說是一大敗筆，應當有人為此負責。

評論指出，更值得追問的一點是：如此不當的修繕行動，為何能一路綠燈地付諸實施？按理說，對這一建築的修復、保護應當有嚴格的審核和監督流程。

更何況，早在2018年，梵淨山就已作為世界自然遺產被列入「世界遺產名錄」。而住建部2015年下發的「世界自然遺產、自然與文化雙遺產申報和保護管理辦法（試行）」 明確規定，世界遺產的真實性和完整性，應當嚴格保護，不得隨意改變或破壞。

那麼，對於粉刷行為，到底是景區自行拍板決定的，還是經過了相關監管部門的審核流程？維修方案中未完善的相關手續是什麼？在這個過程中，是否存在程序性漏洞和失職失察的情況？

評論說，只有嚴查關鍵事實，堵住決策漏洞，嚴肅追責問責，才能防止類似的兒戲再次發生，讓「梵天淨土」免遭破壞式修繕。

貴州銅仁市的「梵淨山」又被稱作「貴州第一名山」。梵淨山上還建有寺廟群，以金頂古茶殿、釋迦殿、彌勒殿為中心，而寺廟就建在巨石上面，因此信徒祭拜前，可要先爬上近乎90度的樓梯，畫面讓人看了秒腿軟。

梵淨山金頂釋迦殿和彌勒殿外牆變化對比。(新京報「我們」視頻截圖)
梵淨山金頂釋迦殿和彌勒殿外牆變化對比。(新京報「我們」視頻截圖)

世界遺產 釋迦 微信

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