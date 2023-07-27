學費年收4萬 兒僅考8分 陝西家長怒懟校方

家長為孩子只考八分在家長會上怒懟學校。(視頻截圖)

近日，陝西延安培文實驗學校一家長因一年交4萬元人民幣(約5609美元)學費，孩子一科目只考八分，而怒懟校方的視頻，引起網友熱議。據悉，在延安培文實驗學校家長會上，一位家長稱孩子的成績在中學時數一數二，轉到該校就讀後，高中單科卻只考了八分，而且還有不少孩子考了五分甚至更低，但收費卻是「全延安最高的學校」，此事引起眾多家長議論。

來源：YouTube

正觀新聞報導，延安培文實驗學校一位高一學生家長說，視頻反映的是上周學生家長和校方負責人的一次見面會的情況。起因是高一的很多家長覺得自己孩子期末考試的成績非常差，於是大家要求與校方展開對話，部分高二家長也來參加了。說自己孩子只考八分的家長並非個例，部分孩子的單科成績確實只有個位數。

這位受訪家長說，期末考試各科卷面加起來總分有700多分，自家孩子雖然只考了300多分，仍舊在班上名列前茅，很多家長都認為這種現象不正常。

這位家長給記者發來了幾名高一學生的期末成績單，有的孩子物理只有八分，有的孩子化學只有九分。

受訪家長還說，學費加上各種雜費，家裡一年要在孩子身上花費4萬多元，看到這樣的成績，很多家長都很難理解。

更多家長發聲指出，考個位數的學生不止一個。據孩子在陝西延安培文實驗學校就讀的李女士表示，該校從2021年開始招收高中生，她的女兒那年入學後一學期學費3萬7000元。

對於視頻中提到的孩子只考八分，李女士表示，「我孩子在普通班，數學17分，在他們班已經算好的了，而班裡三分之二的學生都考過個位數的分數」。她說，「延安市組織過幾次聯考，延安培文實驗學校排名都是最後，這個學校曾經叫做延安北大培文實驗學校，但是去年改為現在的這個校名。」

延安培文實驗學校張老師表示，延安培文實驗學校高二的學生參加過金太陽聯考，「客觀講，成績確實不夠高，但就我所在的班級來說，學生考試成績沒有出現個位數的情況。」