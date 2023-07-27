吳亦凡涉淫亂罪二審北京開庭 加拿大外交官欲旁聽遭拒

藝人吳亦凡聚眾淫亂案，北京市第三中級人民法院25日二審開庭，將擇期宣判。（取自微博）

前韓團EXO成員、長年在中國發展的加拿大 籍藝人吳亦凡 ，去年11月被依強姦及聚眾淫亂罪遭判13年後，由於不服判決提起上訴，北京 法院於25日二審開庭，進行不公開審理。但加拿大政府稱，其外交官要求旁聽吳亦凡的上訴庭審卻被中國當局拒絕。

路透引述加拿大全球事務部發言人貝魯布（Jeremie Berube）表示，加拿大駐北京領事館官員接到庭審通知時，曾向中國當局要求旁聽，但卻遭到拒絕。

據悉，貝魯布在給路透的聲明中稱，領事官員一直在積極參與及處理吳亦凡的案件，並且向他和他的家人提供領事上的協助。

新華社25日則報導，北京市第三中級人民法院在開庭審理「吳亦凡上訴案」前，依照相關規定通知了加拿大駐華大使館。但「因涉及被害人隱私，案件依法採取不公開開庭審理方式」。

此前，北京市朝陽區人民法院已於2022年11月25日就「吳亦凡案」作出一審判決，對被告吳亦凡以強姦罪判處有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境。還有，以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，「數罪並罰」，決定執行有期徒刑有期徒刑13年，附加驅逐出境。隨後，吳亦凡提出上訴。

2021年，吳亦凡先後遭中國藝人都美竹等多名女子爆料，與她們發生過性關係。其中，疑似還有未成年女性。甚至有網友爆出吳亦凡在2018年時，曾和其他男子及2名女性在酒後發生關係。消息一出，引起中國民眾熱議及官方注意。