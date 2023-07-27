病逝？自殺？火箭軍前副司令死後21天才發訃告

外媒報導，近日網路上流傳訃告稱，已退役3年的解放軍 火箭軍前副司令吳國華7月4日因突發腦溢血過世。由於訃告發出時間為7月25日，距離吳國華去世日期長達21天，且官方迄未證實。有分析研判，此前，火箭軍多名官從事情報、通信等領域工作的高級將領涉貪或洩密被查，吳國華也有相同背景並曾被傳自殺，一連串事件可能與火箭軍涉嫌向美軍洩密有關。

據近日在網路流傳的訃告，是於7月25日由「吳國華治喪辦公室」發出，內容稱「火箭軍原中將副司令員吳國華同志 ，因病於7月4日在北京 逝世，享年66歲。」遺體告別儀式將於7月30日在八寶山殯儀館舉行。訃告並指「遵照家屬意願，喪事從簡」。

吳國華自1995年起曾任解放軍洛陽外國語學院院長、總參謀部技術偵察部部長及解放軍火箭軍首任副司令員等，並曾當選第13屆全國人大代表。2012年授中將軍階。2023年7月6日，網傳吳國華在北京的家中自殺身亡，近日網傳訃告則指其是腦溢血猝死。

外媒報導指出，解放軍火箭軍今年以來傳出多名高級將領涉貪腐或涉洩密案。這可能源自去年10月，美國空軍智庫中國航空航天研究所（CASI）曾發布的中國火箭軍報告書，報告書中詳列火箭軍組織構成及主要幹部姓名和照片、火箭軍基地位置及部署的導彈、戰鬥力分析等機密資料。前解放軍海軍中校姚誠曾研判，解放軍已就報告書部分展開內部洩密調查。

據報導及推特消息，最先被傳接受調查的是今年4月，曾任火箭軍副司令員的中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中中將和火箭軍副司令員劉光斌被捕；6月26日，火箭軍司令員李玉超上將在開會中被帶走，當時姚誠發文稱據悉是李玉超兒子在美國留學，恐涉出賣解放軍情報，而李玉超後來也缺席了火箭軍6月底的軍銜晉升儀式。

今年7月，有法廣等報導稱吳國華於7月6日在北京的家中自殺。而權負責通信情報、諜報和電子戰等的解放軍戰略支援部隊司令員巨乾生也牽涉其中。以上被傳遭調查的高級將領的共同點是主要從事情報、諜報、通信領域的工作。但上述傳言均未獲得中國相關單位證實。