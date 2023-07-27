他用紙筆當面調包5克拉鑽石…幸好快遞站前緊急攔截

犯罪嫌疑人調包鑽石。（取材自新民晚報）

上海靜安警方近日偵破一起鑽石盜竊案，男子陳某超在眾目睽睽下，將價值300餘萬元（人民幣，下同）的5.09克拉裸鑽調包成幾百元的鋯石，猶如電影「瞞天過海」系列般的戲劇性手法；陳某超用的「工具」只有一張白紙和一枝鉛筆。

新民晚報報導，上海市公安局靜安分局北站派出所7日接到報警稱，靜安區天潼路上一家鑽石專賣店發生竊案，一枚價值343萬元的5.09克拉裸鑽面對面遭調包，「眼睛一眨」成了幾百元的鋯石。這枚裸鑽是當天準備在門店驗貨交易的鑽石，交易對象是兩周前預約稱選中官網上一顆5.09克拉裸鑽並訂貨的客戶陳某超。

假鑽石。（取材自新民晚報／警方供圖）

陳某超7日上午11時許如約到店，支付完10萬元意向金後，店家將他帶至VIP室洽談交易細節。在店家用專業工具將鑽石取出供陳某超觀賞和鑑定時，陳某超卻向店方要來了白紙和鉛筆，堅持要用自己的方式「驗貨」。驗完貨後，陳某超將鑽石交還店員，說出門打電話讓公司財務打款後很快回來，就離開了門店。

真鑽石。（取材自新民晚報／警方供圖）

10多分鐘後，店家見陳某超仍未返回，通過電話微信 聯繫均無回應，店員認為不妙，馬上取來儀器檢測，結果發現鑽石的GIA編碼異常，並非原來的那顆鑽石。很顯然真鑽被調包了。

警方調閱店內公共視頻顯示，驗貨期間，陳某超的左手一直捏拳放在桌面下方，他找理由支開一旁的助理，又不停與門店負責人攀談，趁人不備將鑽石置於手心，讓握住鑽石的手處於門店負責人的視線盲區，左右手一個交互動作，把一顆鑽石又重新放回到紙上。此時真鑽石已被陳某超調包，假鑽石外形大小相似，光線又被底部白紙吸收，店員未能在第一時間察覺。

警方立即追查陳某超，發現他在離開門店後乘坐公共交通至鐵路上海南站準備離開上海，於當日15時20分在南站候車大廳內抓獲陳某超，但陳某超的身上並沒有被盜鑽石。

犯罪嫌疑人準備離滬。（取材自新民晚報）

專案組再調查發現，陳某超在作案得手後，乘坐地鐵 先至莘莊站，出站後在某小區門口發送過一份疑似贓物的快遞，立即全面搜索附近的快遞站點，經晝夜奮戰，終於在7月8日凌晨1時20分許，在青浦區一快遞上海分揀中心將陳某超寄往北京 的快遞截獲，在其中成功發現被盜鑽石。

快遞單號上的收件人陳某超的弟弟陳某風也被抓獲。目前，犯罪嫌疑人陳某超、陳某風因涉嫌盜竊罪已被靜安警方依法刑事拘留。