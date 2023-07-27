西藏林芝越野車墜崖4死 村民20多人爬下千米「背出遺體」

進入甲應村的盤山險路。（取材自微博）

在進入西藏林芝市察隅縣察瓦龍鄉甲應村的盤山路上，日前發生一起越野車墜崖事故，導致4人遇難死亡，車輛滾落近千米，靠著20多人艱難背出遺體。察瓦龍鄉政府工作人員表示，遇難4人分別是一家3口和另外一名同行人員。

極目新聞報導，當地一名商戶稱，從察瓦龍鄉進入甲應村，要途經一段約30公里的盤山險路，這段路約3米寬，路窄臨崖，陡峭難行，但依舊吸引不少遊客前去打卡遊玩。「這兩天封路了進不了，因為前幾天發生一起事故，遊客不讓進。」該商戶說。

一露遊客說，7月21日她和一行人驅車到進入甲應村的山門入口時，就看見入口處拉有警戒線；「當時聽當地人說是因為有輛車翻了，需要救援和善後，因此封了路。」

甲應村一村民說，7月20日下午，一輛奔馳越野車在進入甲應村的盤山險路上翻車，導致車上4人全部遇難。21日早上，他在微信 群內看到需要救援力量，便趕到事發地幫忙。「車子從公路上往下滾落約1000米，來了20多人幫忙把遺體背上去。」該村民說，21日他到下午4時許才回家。

察瓦龍鄉政府工作人員稱，「車翻到山溝裡，遺體很難運上來，最後組織人員將遺體背了上來。」