記者緬北臥底120天 35億人次關注…詐團0贖金放人換刪視頻

受困緬北的小朋跟媽媽說他要跳樓。（取材自都市頻道）

22歲男孩輕信高薪謊言，被賣到緬甸 園區…，緬北電詐慘案不斷，河南 都市頻道派出記者臥底調查120天，歷經百家庭採訪、14場直播、全網35億人次關注，終於以輿論壓力，迫使電詐團夥首次0贖金放人交換媒體「刪視頻」。報導曝光後，記者以身試險令網民大讚「這才是真正的好記者」。

來源：YouTube

河南都市頻道報導，22歲男子小朋輕信工資高、活輕鬆的謊言，讓齊姓表哥騙到了緬甸，被迫進行電信詐騙活動，因完不成業績天天挨打。

小朋母親因為交不出10萬贖金天天以淚洗面，小朋看到母親這麼痛苦，於是發來信息稱「願意自己去跳樓」。

自河南都市頻道關注緬北電詐以來，走遍10省分，採訪了近百個求助家庭，都市頻道更是派出記者臥底調查120天。

都市頻道對緬甸的反詐報導，截至7月23日已開啟14場直播，8000多萬人次在線觀看，17次登上全國熱搜榜前10，全網35億人次關注。

由於報導影響力巨大，電信詐騙集團 看到後聯繫家屬，提出刪除視頻他們就放人的要求。都市頻道同意刪除視頻之後，一個小時內詐騙集團就將人送到國門。

該頻道記者在網上公開他們臥底詐騙組織的經過。他們透過網路聯繫在緬甸高薪招聘的買家「賣了自己」，再由蛇頭帶他們穿越邊境到達安全屋，整個過程都是被蛇頭控制的，每走一步，都會被盯著。「這個時候想逃跑已經沒有機會了，最後我們也是通過別人幫助脫身」。

在臥底的半年時間，他們見到了太多血腥的詐騙內幕，以及慘無人道的虐待。記者說，電信詐騙集團每天都在實時監控他們的新聞節目，他們也害怕輿論的壓力，「新聞報導是很有作用的」。