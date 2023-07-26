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雲南患者直腸癌手術亡 屍檢結果出爐「他沒直腸癌」

中國新聞組／北京26日電
王衛東的屍檢報告。（取材自澎湃新聞）
王衛東的屍檢報告。（取材自澎湃新聞）

雲南一癌症患者王衛東，日前在做直腸癌手術時因失血過多導致死亡。雲南維權司法鑑定中心進行了屍檢，診斷為肝臟轉移性腺癌，急性腸炎（結腸）等，並未見直腸癌。家屬認為這是一起醫療事故，是醫院對患者「直腸惡性腫瘤」診斷不明，致手術過程中發生事故，該負主要責任。

澎湃新聞報導，雲南省腫瘤醫院對此屍檢結果提出異議，「這不是醫療事故，是個醫療意外，我們不認同那份屍檢報告」。該院堅稱王衛東生前患直腸癌，且腫瘤大、屬於晚期，肝臟有轉移病灶，「手術符合診療規範」。

經昆明市衛健委委託，昆明醫學會出具了一份「醫療事故技術鑑定書」，鑑定結論：該病例屬於一級甲等醫療事故，雲南省腫瘤醫院負次要責任。對此鑑定結果，醫患雙方均存在異議。昆明市衛健委又移交雲南省醫學會再次鑑定，目前正在等待結果。

據報導，王衛東2022年8月19日入院當天，醫方與兒子王梓安簽了手術知情同意書，手術名稱和方式都是「腹腔鏡下直腸癌根治術」。同年8月21日10時30分許，醫方著手對王衛東進行手術。手術記錄顯示，醫方在全麻狀態下給王衛東手術，但手術名稱變成了「開腹探查術」。

死亡記錄顯示，患者在術中大出血，出現呼吸心跳驟停，經心肺復甦後呼吸心跳恢復，術後因手術創傷大，術中大出血、失血性休克轉入重症醫學科，最終患者被宣布臨床死亡。

家屬稱，王衛東當天上午10時30分是步行進入手術室，19時30分接到醫方通知，患者因在手術中大出血搶救無效死亡，這讓他們無法接受，也對死因存疑，「我們從來沒有向醫院索要過賠償，我們只想對逝者有一個公正的交代」。

昆明醫學會2023年3月22日出具「醫療事故技術鑑定」，昆明市衛健委委託昆明醫學會，對王衛東醫療事故爭議進行技術鑑定。鑑定結論顯示，醫方存在過失與患者王衛東死亡之間存在一定的因果關係，醫院對患者的死亡負次要責任。然而，對此鑑定結果，醫患雙方均提出異議。

王衛東的家屬向雲南省人民政府行政復議辦公室提起了行政復議。該機關出具的通知書顯示，該機關已決定受理。目前，昆明市衛健委已移交到雲南省醫學會，對王衛東的醫療事故爭議再次鑑定。

醫學 腫瘤 癌症

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