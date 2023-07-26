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成都1影院掛「男人視力表」這些字眼挨批侮辱女性

中國新聞組／北京26日電
購物平台上的「女人視力表」海報。(取材自澎湃新聞)
購物平台上的「女人視力表」海報。(取材自澎湃新聞)

四川成都一間電影院張貼的海報，近日在網路上引起議論。網友PO出一張名為「男人視力表」的海報，視力表按層級排列女性特徵，包含「胸」、「腿」、「會生孩子會餵奶」、「夏天不要露太多」等字眼，不少人看了認為是在物化女性。影院急忙澄清，「沒有歧視女性的意思」，已將視力表已撤下。

四川成都蛟龍國際影城大廳張貼著一張名為「男人視力表」的海報，遭網友批評物化女性。...
四川成都蛟龍國際影城大廳張貼著一張名為「男人視力表」的海報，遭網友批評物化女性。(取材自澎湃新聞)

澎湃新聞報導，網友發視頻稱，四川成都蛟龍國際影城大廳張貼著一張名為「男人視力表」的海報，從最大字「胸」、「腿」等一路往下至最小的「跟我有相同的興趣愛好」，內容引起許多民眾的反感和投訴。

對此，影城工作人員表示不清楚海報購入來源，但視力表已經撤下，「影院並沒有歧視女性的意思。後期我們會放置正能量的物料，請大家監督，不要誤解。」

據報導，類似「男人視力表」並非首次出現，曾有眼鏡店、商場門口也被曝掛出類似視力表。而在淘寶等購物平台，還有店家可以依照買家的需求訂製「男/女人視力表」。

以「帥」、「房」、「車」、「不招蜂引蝶」為內容的女人視力表也受到網友議論，不少網友批評這樣的產品是在「物化男女」，「讓人噁心」。

歧視 電影院

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