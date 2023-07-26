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刀郎新歌罵人？ 那英、汪峰、楊坤、高曉松躺槍

中國新聞組／北京26日電
刀郎。(取材自網易號「裕豐娛間說」)
刀郎。(取材自網易號「裕豐娛間說」)

憑藉「2002年的第一場雪」、「西海情歌」等歌曲紅遍大江南北的歌手刀郎，攜新專輯「山歌寥哉」回歸。新歌「羅剎海市」曲風突變引發關注，歌詞裡「意有所指」也讓歌迷挖出刀郎與那英、汪峰等4位明星的恩怨。「刀郎到底罵誰？」相關討論帶動歌曲熱度，「羅剎海市」詞條的抖音播放量更是突破3.6億次。

來源：YouTube

中新網報導，自2013年逐漸退隱江湖後，刀郎便愈發低調。此次攜新專輯回歸，他並未大肆宣傳。豪邁粗獷的曲風、熱辣直白的歌詞、滄桑渾厚的唱腔…向來是刀郎的特色，但此次「羅剎海市」包含了民歌、小調、搖滾等風格，被許多老歌迷評價曲風大變。

喜歡刀郎20年的骨灰級歌迷、生於70年代的陸宇剛聽這首歌的時候，一度懷疑過是不是他寫的，「怎麼刀郎的風格變成這樣了」?「羅剎海市」的曲風則與地方戲劇相融合，帶有批判意味和嘲諷意味的主調。雖然曲風大變，埋單的聽眾依舊不少，這首歌曲登上多個音樂播放軟件的熱搜首位。

「羅剎海市」的歌詞取材自蒲松齡小說「聊齋誌異」中的一篇同名故事，部分段落用詞辛辣，如「勾欄從來扮高雅，自古公公好威名」、「豈有畫堂登豬狗，哪來鞋拔作如意」等，因此許多觀眾認為，這首歌必然是一首意有所指的諷刺歌曲。

有人解讀刀郎是在抨擊如今華語樂壇的虛假繁榮，有人認為他諷刺的是流量文化下的「以醜為美」，更有人開始對號入座，認為歌詞直指一些樂壇同行。

刀郎被指借歌罵人，網友熱議，四位明星疑被內涵了。(微博截圖)
刀郎被指借歌罵人，網友熱議，四位明星疑被內涵了。(微博截圖)

紅星新聞報導，網友挖出了幾位音樂人與刀郎的往事。網傳在十幾年前，那英說，刀郎的歌雖然銷量很高，傳唱廣，但沒有美感，因此不能評選2010年音樂風雲榜10年盛典評選的10年影響力歌手。

據報導，楊坤曾直言，刀郎的歌沒有品質。而高曉松稱，刀郎的專輯自己會扔進垃圾桶。汪峰也吐槽，刀郎的歌沒有藝術價值很低級，歌詞膚淺沒深度，旋律老套沒突破，嗓音平淡沒魅力，稱他只是個抓住時機迎合大眾的商人，不是音樂家、藝術家。

網上各式對歌詞的解讀推火該曲熱度，讓相關討論頻頻衝上熱搜，還引起不少粉絲直衝那英評論區燃起火藥味。但也有網友理性表示，「歌好聽，但不要過度解讀」、「刀郎格局沒這麼低」。更有網友笑稱，「沒點文化還真聽不懂」。

「羅剎海市」歌詞節錄(資料來源：百度)
「羅剎海市」歌詞節錄(資料來源：百度)

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