一審判13年不服上訴… 吳亦凡二審開庭 將擇期宣判

藝人吳亦凡聚眾淫亂案，北京市第三中級人民法院25日二審開庭，將擇期宣判。(取材自微博)

在中國發展的加拿大 籍藝人吳亦凡 去年11月被依強姦、聚眾淫亂罪重判13年後，他不服判決提出上訴。北京 市第三中級人民法院25日二審開庭，進行不公開審理，法院宣布擇期宣判。

中央社報導，吳亦凡不服一審判決提出上訴，法院25日二審開庭立刻躍為中國社群熱搜話題冠軍。網友議論吳亦凡尋求翻案，多要求二審加重刑責。

據北京市第三中級人民法院微信公眾號通報，法院25日依法開庭審理了上訴人吳亦凡強姦、聚眾淫亂一案。因涉及被害人隱私，案件依法採取不公開開庭審理方式。

北京第三中院指出，2022年11月25日，北京市朝陽區人民法院對本案作出一審判決，對被告人吳亦凡以強姦罪判處有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，數罪並罰，決定執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。被告人吳亦凡不服，向北京市第三中級人民法院提起上訴。

通報稱，北京第三中院在開庭前依照相關規定通知了加拿大駐中國大使館。案件審理過程中，依法保障了上訴人吳亦凡的各項訴訟權利。

北京第三中院表示，本案將依法擇期宣判。